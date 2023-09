Progressi nelle guide d'onda 2D per un'efficiente manipolazione della luce

I ricercatori dell’Università di Chicago hanno fatto un passo avanti nel campo delle guide d’onda 2D dimostrando che una lastra di cristallo di vetro spessa solo pochi atomi può intrappolare e trasportare in modo efficiente la luce fino a un centimetro. Questa scoperta ha implicazioni promettenti per lo sviluppo di dispositivi fotonici ad alte prestazioni.

Gli scienziati hanno utilizzato un cristallo di vetro al disolfuro di molibdeno, che era più sottile del fotone stesso, per costruire le guide d'onda ottiche 2D. Sorprendentemente, il cristallo ultrasottile non solo tratteneva l’energia, ma la trasmetteva anche mille volte più lontano di qualsiasi sistema simile osservato prima. La luce intrappolata ha mostrato un comportamento coerente con il viaggio in uno spazio 2D, consentendo una facile manipolazione utilizzando lenti o prismi. Questa caratteristica consente la costruzione di dispositivi complessi con i cristalli di vetro.

I ricercatori prevedono varie applicazioni per le guide d'onda 2D, compreso lo sviluppo di sensori per il rilevamento molecolare e circuiti fotonici sottili che possono essere impilati. Sfruttando le eccezionali capacità di intrappolamento della luce di queste guide d’onda, potrebbe essere possibile migliorare l’efficienza e le prestazioni dei sistemi ottici.

I risultati di questo studio sono stati pubblicati sulla rivista Science, dal titolo “Guide d’onda δ su scala wafer per fotonica bidimensionale integrata” (Myungjae Lee et al., 2023).

Nichel stratificati per memoria a cambiamento di fase non volatile

Gli scienziati dell'Università di Tohoku e dell'Università di Tsukuba hanno esplorato il potenziale dei nichel stratificati come materiale per dispositivi di memoria a cambiamento di fase non volatile. I nichelati stratificati sono materiali di ossido complessi composti da ioni nichel e presentano una struttura stratificata. Questi materiali subiscono una transizione reversibile tra tre fasi cristalline durante il riscaldamento e il raffreddamento, rendendoli adatti all'applicazione nei dispositivi di memoria.

Il gruppo di ricerca si è concentrato su uno specifico nichelato stratificato composto da strati di atomi di stronzio, bismuto e ossigeno in una disposizione strutturale di "salgemma", intervallati da strati di molecole di atomi di stronzio, nichel e ossigeno in una struttura di perovskite. Il materiale ha dimostrato un cambiamento di fase cristallina termicamente rientrante, consentendo la commutazione reversibile della resistività elettrica a temperatura ambiente.

Sfruttando le proprietà uniche dei nichelati stratificati, come le loro capacità superiori di cambiamento di fase, i ricercatori mirano a sviluppare dispositivi di memoria a cambiamento di fase non volatile multilivello per applicazioni quotidiane. Questo progresso potrebbe portare alla creazione di sistemi di elaborazione dei dati più efficienti e veloci.

Lo studio è stato pubblicato su Advanced Science con il titolo “Thermally Reentrant Crystalline Phase Change in Perovskite-Derivative Nickelate Enabling Reversible Switching of Room-Temperature Electrical Resistivity” (Matsumoto, K. et al., 2023).

Transistor alla perovskite agli alogenuri di stagno ad alte prestazioni

Uno sforzo di collaborazione da parte dei ricercatori dell'Università di Scienza e Tecnologia di Pohang (POSTECH), dell'Accademia cinese delle scienze e dell'Università di scienza e tecnologia elettronica della Cina ha portato allo sviluppo di transistor di tipo p con perovskite agli alogenuri di stagno con elevata mobilità delle lacune e difetti ridotti. Questi transistor presentano eccellenti livelli di prestazioni, che li rendono adatti per applicazioni che richiedono un'elaborazione dei dati rapida ed efficiente.

Il team ha utilizzato tre distinti processi cationici di perovskite per fabbricare lo strato semiconduttore di perovskite di tipo p. I transistor risultanti hanno dimostrato un'elevata mobilità dei fori e un rapporto corrente on/off, che è considerato il livello di prestazioni più elevato raggiunto finora dai transistor alla perovskite di tipo p.

I ricercatori prevedono che man mano che le prestazioni dei semiconduttori di tipo p con processo a bassa temperatura continuano a migliorare, si potranno ottenere circuiti elettronici con prestazioni più veloci e velocità di elaborazione dati migliorate. Questa ricerca presenta un potenziale significativo per le applicazioni nell'ingegneria elettrica ed elettronica, migliorando ulteriormente le capacità di semiconduttori e transistor.

Lo studio, intitolato “Transistor alla perovskite di stagno e circuiti complementari basati sull’ingegneria cationica A-site”, è stato pubblicato su Nature Electronics (Zhu, H. et al., 2023).

Fonte:

– Lee, M. et al. (2023). Guide d'onda δ su scala wafer per fotonica bidimensionale integrata. Scienza, 381, 648-653.

– Matsumoto, K. et al. (2023). Cambiamento di fase cristallino termicamente rientrante nel nichel derivato dalla perovskite che consente la commutazione reversibile della resistività elettrica a temperatura ambiente. Avv. Sci., 2023, 2304978.

– Zhu, H. et al. (2023). Transistor in perovskite di stagno e circuiti complementari basati sull'ingegneria cationica del sito A. Naz. Elettrone, 6, 650-657.