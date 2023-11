Lo strato di ozono si è davvero ripreso? Un nuovo studio suggerisce una possibile espansione

Lo strato di ozono, uno scudo protettivo che protegge la Terra dalle dannose radiazioni ultraviolette, è stato a lungo considerato una delle più grandi storie di successo ambientale dell'umanità. Tuttavia, uno studio recente mette in discussione questa nozione suggerendo che lo strato di ozono potrebbe non essersi ripreso come pensavamo e, in effetti, il buco potrebbe espandersi.

Secondo uno studio pubblicato su Nature Communications, gli scienziati neozelandesi hanno scoperto che i livelli di ozono al centro del buco dell’ozono in Antartide sono diminuiti del 26% dal 2004 durante la primavera. Ciò significa che non solo il buco è rimasto di grandi dimensioni, ma si è anche approfondito, indicando una riduzione dei livelli di ozono. Questi risultati sono in diretto contrasto con le valutazioni ampiamente accettate, compreso uno studio sostenuto dalle Nazioni Unite, che prevedeva che lo strato di ozono sarebbe tornato ai livelli degli anni ’1980 entro il 2040.

Per arrivare a questa conclusione i ricercatori hanno analizzato il comportamento dello strato di ozono da settembre a novembre utilizzando dati satellitari. Hanno confrontato questo comportamento con i dati storici per misurare i livelli di ozono e identificare eventuali segnali di ripresa. Lo studio suggerisce che i cambiamenti nel vortice polare antartico, una massa vorticosa di aria fredda a bassa pressione, stanno contribuendo alla riduzione dell’ozono e all’espansione del buco. Tuttavia, le cause esatte di questi cambiamenti rimangono sconosciute.

Sebbene il Protocollo di Montreal, un accordo internazionale per eliminare gradualmente le sostanze chimiche che riducono lo strato di ozono, abbia indubbiamente avuto successo nel ridurre i livelli di clorofluorocarburi (CFC), questo studio solleva interrogativi sul ruolo di altri fattori nella riduzione dello strato di ozono. Questi fattori includono l’inquinamento che riscalda il pianeta, le particelle sospese nell’aria provenienti da incendi e vulcani e i cambiamenti nell’attività solare.

È importante notare che alcuni scienziati rimangono scettici riguardo ai risultati dello studio. Sostengono che lo studio si basa in gran parte su osservazioni effettuate in un periodo di tempo relativamente breve e potrebbe non fornire una rappresentazione accurata della salute a lungo termine dello strato di ozono. Anche altri fattori, come il fumo degli incendi boschivi e delle eruzioni vulcaniche, nonché fenomeni climatici naturali come l’oscillazione meridionale di El Niño, potrebbero influenzare la riduzione dello strato di ozono.

In conclusione, questo nuovo studio mette alla prova la nostra comprensione del recupero dello strato di ozono. Sebbene il Protocollo di Montreal abbia avuto successo nel ridurre i CFC e nel prevenire la catastrofe ambientale, potrebbero esserci altri fattori in gioco che contribuiscono ai persistenti buchi dell’ozono in Antartide. Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno e affrontare queste sfide per garantire la salute a lungo termine dello strato di ozono e del nostro pianeta.

Domande frequenti:

1. Cos'è lo strato di ozono?

Lo strato di ozono è una regione della stratosfera terrestre che contiene un'alta concentrazione di molecole di ozono. Svolge un ruolo cruciale nel filtrare le radiazioni ultraviolette (UV) dannose del sole, proteggendo la vita sulla Terra.

2. Cosa ha causato la riduzione dello strato di ozono?

La causa principale della riduzione dello strato di ozono è stata il rilascio di sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS), come i clorofluorocarburi (CFC). Queste sostanze chimiche erano ampiamente utilizzate negli spray aerosol, nei refrigeranti e nei processi industriali. Le molecole di ODS rilasciate salirono nella stratosfera, dove furono scomposte dalla luce solare, rilasciando atomi di cloro e bromo che distrussero le molecole di ozono.

3. Cos'è il Protocollo di Montreal?

Il Protocollo di Montreal è un accordo internazionale firmato nel 1987 per eliminare gradualmente la produzione e l’uso di sostanze che distruggono lo strato di ozono. È stato determinante nel ridurre il rilascio di sostanze chimiche dannose e nel consentire il ripristino dello strato di ozono.

4. In che modo la riduzione dell’ozono influisce sull’ambiente e sulla salute umana?

La riduzione dell'ozono porta ad un aumento delle radiazioni UV che raggiungono la superficie terrestre, che può avere effetti dannosi sia sull'ambiente che sulla salute umana. Può danneggiare la vita marina, danneggiare i raccolti e compromettere il sistema immunitario umano, aumentando il rischio di cancro della pelle e cataratta.

5. Cosa possono fare le persone per prevenire un’ulteriore riduzione dell’ozono?

Gli individui possono contribuire a proteggere lo strato di ozono utilizzando prodotti rispettosi dell’ozono, come aerosol e refrigeranti privi di CFC. È inoltre essenziale smaltire correttamente i vecchi apparecchi contenenti sostanze dannose per l’ozono e sostenere iniziative che promuovano la conservazione dello strato di ozono.