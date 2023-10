Creazione di effetti di pseudogravità nei cristalli fotonici: manipolazione del comportamento della luce

By

Un gruppo di ricercatori ha fatto passi da gigante nel campo della manipolazione della luce esplorando l’uso della distorsione reticolare nei cristalli fotonici per produrre effetti di pseudogravità. I cristalli fotonici, con la loro capacità unica di controllare e manipolare il comportamento della luce, sono stati in prima linea nell'esplorazione scientifica. Questi cristalli sono costruiti disponendo diversi materiali in uno schema ripetitivo, consentendo l'interazione e il rallentamento della luce.

Introducendo intenzionalmente la distorsione del reticolo, i ricercatori sono riusciti a rompere la spaziatura regolare degli elementi nei cristalli fotonici. Questa distorsione ha causato una traiettoria curva nel mezzo, simile alla deflessione della luce sotto l'influenza di un campo gravitazionale. In altre parole, i ricercatori sono riusciti a creare una pseudogravità all’interno dei cristalli fotonici, alterando il percorso della luce come se fosse influenzata dalla gravità.

Il team di scienziati ha utilizzato onde terahertz e un cristallo fotonico distorto dal silicio per condurre i propri esperimenti. Attraverso questi esperimenti, hanno dimostrato in modo convincente la deviazione di queste onde da parte del cristallo fotonico distorto. I risultati erano coerenti con le previsioni teoriche basate sulla teoria della relatività generale di Albert Einstein.

Le potenziali applicazioni di questa ricerca sono vaste. Nel campo delle comunicazioni, la capacità di orientare i raggi luminosi nell’ordine dei terahertz potrebbe rivelarsi preziosa per lo sviluppo della tecnologia 6G. Inoltre, queste scoperte aprono nuove possibilità nel campo della fisica dei gravitoni, suggerendo che i cristalli fotonici potrebbero sfruttare gli effetti gravitazionali in modi unici.

Questo studio, condotto da ricercatori dell’Università di Tohoku e dell’Università di Osaka, contribuisce alla nostra comprensione della manipolazione della luce e apre la strada a ulteriori esplorazioni in questo affascinante campo.

Fonte:

– “Deflessione delle onde elettromagnetiche per pseudogravità in cristalli fotonici distorti” – Kanji Nanjyo et.al., Physical Review A

– “Creazione di effetti di pseudogravità nei cristalli fotonici” – Notizie dall’Università di Tohoku