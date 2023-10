Energia rinnovabile attraverso la fotoelettrochimica

Un gruppo di ricerca dell'Università di Amburgo, DESY e LMU Monaco di Baviera ha sviluppato una nuova configurazione multimodale che determina i cambiamenti strutturali che influenzano i materiali fotoelettrochimici (PEC) in condizioni operative realistiche. Il PEC ha il potenziale per convertire l’energia rinnovabile, come la luce solare, in utili carburanti verdi. Tuttavia, la maggior parte dei materiali PEC conosciuti soffrono di problemi di instabilità, che ne riducono le prestazioni in condizioni di funzionamento continuo. I risultati del team sono stati pubblicati sulla rivista Angewandte Chemie International Edition.

La transizione dai combustibili fossili alle alternative verdi e rinnovabili rappresenta una sfida urgente per la società moderna. Un metodo promettente è la scissione fotoelettrochimica dell’acqua, che utilizza l’energia solare per convertire l’acqua direttamente nei suoi componenti, ossigeno e idrogeno. L’idrogeno è prezioso poiché viene utilizzato nella produzione industriale di molti composti chimici. Può essere immagazzinato, trasportato e bruciato come combustibile verde, producendo calore e acqua come rifiuti.

Attualmente, nessun materiale PEC è stato trasferito con successo dal laboratorio a un dispositivo funzionante nel mondo reale. La bassa stabilità dei materiali PEC nel funzionamento continuo è una delle ragioni principali del lento progresso nell'efficiente tecnologia fotoelettrochimica. Le dure condizioni di radiazione solare, applicazione di tensione esterna e ioni chimici nell'elettrolita portano nel tempo al degrado dei materiali fotoelettrochimicamente attivi.

Comprendere il degrado dei materiali PEC durante il funzionamento è fondamentale per sviluppare materiali PEC più stabili ed efficienti. Il team di ricerca ha utilizzato tecniche complementari, come la spettroscopia e la diffusione dei raggi X, per ottenere informazioni dettagliate sui diversi fenomeni che interessano i materiali PEC. La spettroscopia identifica specie chimiche specifiche formate sul materiale o all'interno dell'elettrolita, mentre la diffusione dei raggi X fornisce una visione complessiva della disposizione atomica nei materiali PEC.

I ricercatori hanno utilizzato una cella fotoelettrochimica personalizzata e radiazioni a raggi X ad alta energia per studiare i cambiamenti strutturali che interessano i materiali PEC. Hanno osservato un rapido processo di fotodegradazione che si verifica nei film CuBi2O4, portando a una perdita di circa il 90% delle prestazioni del materiale in pochi minuti di funzionamento. Raccogliendo modelli di dispersione con un'elevata risoluzione temporale, il team ha seguito da vicino le dinamiche del processo di fotodegradazione.

I risultati della ricerca forniscono importanti informazioni sul comportamento dei materiali PEC in condizioni operative realistiche. La prossima sfida scientifica è sviluppare strategie per migliorare la stabilità e l’efficienza dei dispositivi PEC.

Fonte:

– Davide Derelli et al, Photodegradation of CuBi2O4 Films Evidenced by Fast Formation of Metallic Bi utilizzando Operando Surface-sensitive X-ray Scattering, Angewandte Chemie International Edition (2023). DOI: 10.1002/anie.202307948

- Università di Amburgo