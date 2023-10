Batteri magnetotattici: potenziale vita marziana antica?

Gli astrobiologi hanno recentemente assistito a una rinascita di interesse per i batteri magnetotattici (MTB) nel campo dell'astrobiologia. Questi microrganismi hanno la capacità di formare magnetofossili, come nanocristalli magnetici, che hanno sollevato dubbi sulla loro potenziale presenza su Marte. I ricercatori hanno scoperto che la MTB vive in ambienti estremi con diversi livelli di salinità, temperatura e pH. In effetti, alcune popolazioni di MTB possono sopravvivere a condizioni extraterrestri simulate, rendendole un modello per studiare l’antica vita marziana.

Gli scienziati hanno identificato molteplici biofirme che possono essere utilizzate per rilevare MTB sulla Terra e potenzialmente su Marte. Queste biofirme includono la morfologia del magnetosoma, le proprietà magnetiche e la chimica. I batteri magnetotattici possiedono motilità flagellare e contengono magnetosomi, cristalli legati alla membrana composti da magnetite e greigite. La presenza di questi magnetofossili nella documentazione geologica suggerisce che gli MTB sono tra i procarioti più antichi della Terra.

La scoperta del meteorite marziano Allan Hills 84001 nel 1984 alimentò ulteriormente l'interesse per la MTB in astrobiologia. Le magnetiti nanocristalline incorporate nelle particelle di carbonite trovate nel meteorite presentano somiglianze con l'MTB. Questa scoperta ha portato i ricercatori a esplorare la possibilità che su Marte possa esistere una vita simile alla MTB.

Indagare sulla presenza di MTB su Marte richiede ulteriori studi. Le somiglianze tra Marte e la Terra primordiale rendono intrigante l’emergere di una vita simile alla MTB sul pianeta rosso. Il trasporto di questi microrganismi nelle stazioni spaziali e nelle camere di simulazione può aiutare a esplorarne il potenziale di tolleranza e le distinte biofirme.

In conclusione, lo studio dei batteri magnetotattici ha conosciuto una rinascita in astrobiologia. La loro capacità di formare magnetofossili e la loro potenziale presenza su Marte apre interessanti possibilità per comprendere l’antica vita extraterrestre. Ulteriori ricerche ed esplorazioni aiuteranno a scoprire i misteri che circondano questi affascinanti microrganismi.

Fonte:

– Nature Multidisciplinary Journal of Microbial Ecology, doi: 10.1038/s41396-023-01495-w