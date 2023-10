Scoperto che i residui della divisione cellulare svolgono un ruolo nella diffusione del cancro

Con una scoperta sorprendente, i ricercatori hanno scoperto che il residuo del corpo centrale prodotto durante la divisione cellulare non è solo un rifiuto cellulare, ma trasporta in realtà materiale genetico funzionante che può influenzare il destino di altre cellule, inclusa la loro trasformazione in cellule tumorali. Questa scoperta sfida la nozione tradizionale secondo cui la parte centrale del corpo è un sito di riciclaggio cellulare. Serve invece come un organello coinvolto nella comunicazione cellulare.

La ricerca, condotta da un team guidato da Ahna Skop, professoressa di genetica presso l’Università del Wisconsin-Madison, e da collaboratori di varie istituzioni, ha analizzato il contenuto dei corpi medi e monitorato le interazioni dei resti del corpo centrale dopo la divisione cellulare. Hanno scoperto che la parte centrale del corpo contiene RNA e il macchinario cellulare necessario per produrre proteine. L’RNA nei corpi centrali non è direttamente coinvolto nella divisione cellulare ma codifica piuttosto proteine ​​legate alle attività cellulari come la pluripotenza (la capacità di svilupparsi in diversi tipi cellulari) e l’oncogenesi (formazione di tumori).

Mentre alcuni residui del corpo centrale vengono riassorbiti dalle cellule figlie, altri possono allontanarsi ed essere assorbiti da cellule distanti, influenzando potenzialmente il loro comportamento utilizzando l’RNA racchiuso come propri modelli. Precedenti ricerche hanno dimostrato che le cellule tumorali hanno maggiori probabilità di ingerire i corpi medi e il loro carico genetico rispetto alle cellule staminali.

I ricercatori ritengono che i risultati abbiano implicazioni significative per l’individuazione e la terapia del cancro. Hanno identificato un gene chiamato Arc, che svolge un ruolo cruciale nel caricare la parte centrale del corpo con RNA. Si ritiene che questo gene, precedentemente associato alla formazione della memoria nelle cellule cerebrali, sia essenziale per la comunicazione cellulare mediata dall'RNA.

La ricerca futura mira a sfruttare la potenza dell’RNA del corpo centrale per la somministrazione di farmaci o per inibire la divisione delle cellule tumorali. Il team è inoltre titolare di una domanda di brevetto in corso per nuovi metodi per isolare le strutture del corpo centrale, che possono migliorare la diagnosi del cancro.

Fonte: Università del Wisconsin-Madison

Definizioni:

– Corpo centrale: struttura formata durante la divisione cellulare tra cellule figlie, coinvolta nella comunicazione cellulare.

– RNA: una molecola coinvolta nella produzione di proteine ​​in base all’informazione genetica codificata nel DNA.

– Pluripotenza: la capacità di una cellula di svilupparsi in diversi tipi di cellule nel corpo.

– Oncogenesi: il processo di formazione del tumore che porta allo sviluppo del cancro.

Fonte: Sungjin Park et al, Il corpo centrale dei mammiferi e il resto del corpo centrale sono siti di assemblaggio per l'RNA e la traduzione localizzata, Developmental Cell (2023).