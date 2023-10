Ricordando Hubert Reeves: un astrofisico accattivante

Hubert Reeves, il famoso astrofisico, è morto il 13 ottobre 2021, all'età di 91 anni. La sua narrazione accattivante e la capacità di fondere conoscenza scientifica e immaginazione lo hanno reso una figura amata nel settore. Il contributo di Reeves alla nostra comprensione dell'universo e del nostro posto in esso è stato incommensurabile.

Nato il 13 luglio 1932 a Montreal, Reeves parlava spesso con affetto della sua infanzia e dell'influenza che la sua famiglia aveva avuto sul suo amore per la scienza. Cresciuto in una casa di legno affacciata sul Lago Saint-Louis, ha conservato i ricordi delle gite in canoa, dell'osservazione delle stelle con sua madre e delle incantevoli storie raccontate da sua nonna, Charlotte Tourangeau. Queste esperienze hanno acceso il suo talento per la narrazione e hanno alimentato la sua curiosità per il cosmo.

Reeves si dedicò alla fisica teorica e completò la sua tesi di dottorato alla Cornell University di New York sotto la guida di Edwin Salpeter. Fu durante questo periodo che approfondì la storia dell'universo, rendendosi conto che essere un astrofisico significava diventare uno storico del cosmo e della materia.

Uno dei contributi più importanti di Reeves è stata la sua collaborazione con Jean Audouze sulla creazione di tre elementi leggeri: litio, berillio e boro. Attraverso la loro ricerca, hanno scoperto che questi elementi si sono formati quando i raggi cosmici ad alta energia hanno distrutto i nuclei di carbonio, ossigeno o azoto nello spazio.

Reeves ha avuto una carriera diversificata e di grande impatto, dall'insegnamento a Montreal al diventare consulente scientifico presso la NASA. Tuttavia, cercò nuovi orizzonti e alla fine si stabilì in Francia, dove divenne educatore pubblico e consulente scientifico. Ha intrapreso una seconda carriera come divulgatore scientifico, affascinando il pubblico con la sua capacità di trasmettere concetti astronomici complessi in modo facilmente riconoscibile.

Il primo manoscritto di Reeves, “Patience dans l'azur”, fu inizialmente rifiutato da diversi editori che credevano che l'astronomia non avrebbe interessato i lettori. Tuttavia, grazie all'incoraggiamento degli amici e del fisico Jean-Marc Lévy-Leblond, il libro fu pubblicato nel 1981 e rivelò il talento di Reeves nel dare vita alle meraviglie del cosmo.

L'eredità di Hubert Reeves è fatta di stupore e meraviglia, ispirando innumerevoli persone a esplorare i misteri dell'universo. La sua capacità unica di fondere la conoscenza scientifica con la narrazione continuerà ad affascinare ed educare le generazioni a venire.

