La collisione delle stelle di neutroni: una soluzione al mistero della costante di Hubble?

Il tasso di espansione dell’universo, noto come costante di Hubble, è stato un mistero sconcertante per gli astronomi. Due diversi metodi per determinare questo tasso hanno prodotto valori incoerenti, portando gli scienziati a cercare un terzo approccio. In un recente studio pubblicato su Astronomy & Astrophysics, gli astrofisici propongono che la collisione e la fusione di stelle di neutroni potrebbero fornire il pezzo mancante del puzzle.

Le collisioni tra stelle di neutroni provocano una nuova esplosione chiamata kilonova. I ricercatori hanno scoperto che queste kilonova hanno una notevole simmetria sferica, contrariamente ai modelli precedenti che prevedevano una forma appiattita. Inoltre, nonostante la loro complessità, le kilonova possono essere descritte da un’unica temperatura e sono considerate radiatori perfetti o “corpi neri”.

La natura simmetrica delle kilonova e il loro semplice profilo di temperatura consentono agli astronomi di calcolare con precisione la loro luminosità. Confrontando la luminosità di una kilonova nel punto di esplosione con la quantità di luce che raggiunge la Terra dopo aver viaggiato per milioni di anni luce, gli scienziati possono determinare la distanza della collisione della stella di neutroni. Questa misurazione della distanza offre un vantaggio unico rispetto ai metodi precedenti che utilizzavano le supernove, che possono emettere quantità variabili di luce e richiedere la calibrazione utilizzando altre stelle.

I ricercatori hanno testato il loro metodo di misurazione basato sulla kilonova studiando una kilonova situata a 140 milioni di anni luce di distanza. Confrontando il valore della costante di Hubble ottenuto dalla misurazione della kilonova con i valori ottenuti dalle tecniche basate sulle microonde cosmiche, hanno trovato un accordo più stretto con quest'ultimo.

Tuttavia, il team avverte che sono necessari ulteriori esempi per stabilire risultati affidabili. Tuttavia, questo metodo offre un’alternativa più pulita e potenzialmente più accurata per determinare la costante di Hubble, aggirando le note fonti di incertezza.

In sintesi, la collisione e la fusione di stelle di neutroni, che provocano esplosioni di kilonova, potrebbero fornire un terzo metodo per determinare il tasso di espansione dell’universo. Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche, questo approccio si dimostra promettente nel risolvere il mistero di lunga data della costante di Hubble.

Definizioni:

– Stelle di neutroni: resti stellari risultanti da esplosioni di supernova, composti principalmente da neutroni.

– Costante di Hubble: la velocità con cui l’universo si sta espandendo, determinata misurando le distanze tra le galassie.

– Supernove: energiche esplosioni stellari che eclissano temporaneamente intere galassie.

– Fondo cosmico a microonde (CMB): la debole radiazione rimasta dalle prime fasi dell’universo.

– Kilonova: un evento esplosivo derivante dalla collisione e dalla fusione di stelle di neutroni.

Fonte:

– Articolo di giornale: Astronomia e Astrofisica

– Autori dello studio: Albert Sneppen, dottorando presso il Cosmic Dawn Center del Niels Bohr Institute, e Darach Watson, professore associato presso il Cosmic Dawn Center