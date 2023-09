Gli archeologi scoprono una struttura in legno vecchia di mezzo milione di anni in Zambia

Gli archeologi hanno recentemente scoperto la più antica struttura in legno conosciuta, risalente a quasi mezzo milione di anni fa. Il reperto straordinario è costituito da due tronchi ad incastro, con una tacca creata intenzionalmente nella parte superiore per consentire loro di adattarsi insieme ad angolo retto. Gli esperti ritengono che questa struttura, situata vicino alle cascate Kalambo, al confine tra Zambia e Tanzania, servisse probabilmente come piattaforma o passerella di legno, fornendo una superficie asciutta per conservare cibo o legna da ardere, o potenzialmente come base per la costruzione di un'abitazione.

La scoperta è stata fatta nel 2019 da un team di ricercatori, di cui uno dei membri principali è il professor Geoff Duller dell'Università di Aberystwyth nel Regno Unito. Analizzando i segni di taglio lasciati dagli strumenti di pietra, il team ha determinato lo scopo e il significato di questa antica struttura in legno. Offre approfondimenti unici sulle capacità tecnologiche e sull’intraprendenza dei primi antenati umani.

Questa scoperta fa luce sulla sofisticatezza delle comunità preistoriche e mette alla prova la nostra precedente comprensione delle loro capacità. La deliberata maestria richiesta per creare una struttura ad incastro suggerisce un livello di maestria e ingegnosità precedentemente non riconosciuto. Inoltre, la longevità del legno come materiale da costruzione in questo contesto antico è sorprendente, considerando le sfide legate alla conservazione per un periodo così lungo.

Sarà necessario condurre ulteriori indagini e analisi per approfondire la nostra comprensione di questa straordinaria scoperta. Studiando i materiali, l'ambiente circostante e le tecniche di datazione, i ricercatori possono ottenere preziose informazioni sulla vita dei primi esseri umani e migliorare la nostra conoscenza della storia umana.

Fonte:

CNN