Stella marina giovanile corona di spine: predatori resilienti in un clima che cambia

I biologi marini dell'Università di Sydney hanno scoperto che le giovani stelle marine corona di spine possiedono una notevole capacità di tollerare le ondate di caldo. Questa tolleranza al calore consente loro di sopravvivere in acque sempre più calde, anche a livelli che si rivelano letali per i coralli. Di conseguenza, man mano che le stelle marine si trasformano in predatori carnivori, rappresentano una minaccia significativa per la ricrescita delle barriere coralline.

Le stelle marine corona di spine, originarie della Grande Barriera Corallina e della regione dell'Indo-Pacifico, sono considerate una specie preoccupante a causa degli estesi danni che infliggono ai coralli. Anche se si collocano al di sotto dei cicloni e degli eventi di sbiancamento in termini di impatto sulla mortalità dei coralli, la loro capacità di resistere al riscaldamento delle acque aggrava gli effetti distruttivi del cambiamento climatico sulle barriere coralline.

La ricerca, guidata dalla professoressa Maria Byrne della School of Life and Environmental Sciences dell’Università di Sydney, evidenzia che le stelle marine corona di spine giovani mostrano una maggiore tolleranza al calore rispetto alle loro controparti adulte. Ciò significa che anche se le stelle marine adulte diminuiscono a causa di fattori come la scarsità di coralli o lo stress da calore, i loro piccoli erbivori possono aspettare pazientemente il momento opportuno per trasformarsi in predatori carnivori.

Lo sbiancamento e la morte dei coralli possono verificarsi quando la temperatura dell’oceano aumenta di 1-3 gradi Celsius al di sopra del normale massimo estivo. Il team del professor Byrne ha scoperto che le giovani stelle marine corona di spine possono tollerare temperature quasi tre volte superiori a quelle che causano lo sbiancamento dei coralli. Questa resilienza, combinata con l’aumento dell’habitat di macerie derivante dalla mortalità dei coralli, consente alla popolazione delle stelle marine di espandersi nel tempo.

Con lo scoppio della fase adulta, le stelle marine corona di spine consumano voracemente il corallo duro, lasciando dietro di sé scheletri senza vita. Questi scheletri alla fine diventano la dimora delle alghe prima di deteriorarsi. La mortalità dei coralli causata dallo sbiancamento ha un effetto simile, poiché il corallo morto rimanente funge da habitat per la progenie delle stelle marine che si nutrono di alghe. I giovani possono sopravvivere per anni finché la barriera corallina non si rigenera, dando origine a una nuova generazione di predatori mangiatori di coralli.

Sebbene le cause esatte delle epidemie di stelle marine corona di spine rimangano sfuggenti, fattori come la pesca eccessiva, l’accumulo di nutrienti nell’acqua e la mortalità dei coralli indotta dallo sbiancamento contribuiscono alla loro proliferazione. I ricercatori hanno anche scoperto che la capacità dei giovani di sopravvivere in condizioni di riscaldamento deriva dalle loro piccole dimensioni, che riducono le loro esigenze fisiologiche, e dalla loro capacità di nutrirsi di varie fonti di cibo.

Nel complesso, lo studio fa luce su come le giovani stelle marine corona di spine siano resistenti alle ondate di caldo e prosperino in acque sempre più calde. Comprendere le dinamiche di queste stelle marine predatrici e il loro impatto sulle barriere coralline è fondamentale per comprendere le conseguenze del cambiamento climatico sugli ecosistemi marini.

Fonte:

– Università di Sydney: Le stelle marine giovanili in fase di attesa, corona di spine, sono resistenti alle condizioni di ondate di caldo che sbiancano e uccidono i coralli, Global Change Biology (2023)