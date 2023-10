Le giovani stelle marine corona di spine mostrano resilienza alle acque riscaldate, rivela un nuovo studio

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Global Change Biology ha scoperto che le giovani stelle marine corona di spine mostrano un alto livello di tolleranza al calore, che potrebbe peggiorare gli effetti dannosi dei cambiamenti climatici sulle barriere coralline. Le stelle marine corona di spine sono originarie della Grande Barriera Corallina e della regione dell'Indo-Pacifico e le loro popolazioni sono note per causare danni significativi ai coralli.

La ricerca, guidata dalla professoressa Maria Byrne della School of Life and Environmental Sciences dell’Università di Sydney, suggerisce che anche se le stelle marine adulte diminuissero a causa del riscaldamento degli oceani causato dai cambiamenti climatici, le giovani stelle marine potrebbero aspettare finché le condizioni non saranno favorevoli per crescere. negli adulti carnivori. Questa resistenza al riscaldamento delle acque potrebbe esacerbare l’impatto delle stelle marine sulle barriere coralline, che sono già al terzo posto in termini di mortalità dei coralli, dopo i cicloni e gli eventi di sbiancamento.

Lo studio evidenzia l’importanza di comprendere le diverse fasi della vita delle stelle marine corona di spine e il modo in cui rispondono ai cambiamenti ambientali. Solleva inoltre preoccupazioni sulle potenziali conseguenze a lungo termine dei cambiamenti climatici sulle barriere coralline e sottolinea la necessità di strategie di gestione efficaci per mitigare l’impatto di questa specie sui coralli.

Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno i meccanismi alla base della tolleranza al calore delle stelle marine e le sue implicazioni per gli ecosistemi delle barriere coralline. Questo studio contribuisce a un crescente corpus di conoscenze sulle complesse dinamiche tra organismi marini e cambiamenti climatici. Sottolinea l’urgenza di trovare modi per proteggere e preservare le barriere coralline, che non sono solo un ecosistema vitale ma anche una fonte cruciale di sostentamento per molte comunità costiere.

Definizioni:

– Stella marina corona di spine: una specie di stella marina originaria della Grande Barriera Corallina e della regione Indo-Pacifico, nota per aver causato danni significativi alle barriere coralline.

– Mortalità dei coralli: la morte delle colonie di coralli, spesso causata da vari fattori come inquinamento, malattie e cambiamenti climatici.

Fonte:

– Rivista Global Change Biology, ricerca pubblicata guidata dalla professoressa Maria Byrne della School of Life and Environmental Sciences dell'Università di Sydney.