Un nuovo studio rivela l’impatto della qualità dell’aria sul sequestro del carbonio

Un recente studio condotto dal Carnegie Institution for Science ha evidenziato il significativo impatto della qualità dell’aria sul sequestro naturale del carbonio da parte delle piante. I ricercatori hanno scoperto che una migliore qualità dell’aria può migliorare la capacità delle piante di assorbire l’anidride carbonica atmosferica, mitigando così il cambiamento climatico. Questa scoperta sottolinea il ruolo cruciale che le attività umane e l’inquinamento da aerosol svolgono nel processo di assorbimento del carbonio da parte delle piante.

Lo studio ha utilizzato dati satellitari per analizzare la correlazione tra l'attività fotosintetica e l'inquinamento da aerosol in Europa. I risultati hanno rivelato che le piante catturano più carbonio nei fine settimana, quando c’è meno inquinamento industriale e meno persone che si spostano. Questa osservazione fa luce sugli effetti negativi della cattiva qualità dell’aria, causata dagli aerosol emessi dal pendolarismo e dalla combustione di combustibili fossili o legno, sul processo naturale di assorbimento del carbonio da parte delle piante.

Studi precedenti hanno dimostrato che l’inquinamento da aerosol può ridurre i raccolti agricoli fino al 20%, sottolineando ulteriormente le conseguenze dannose dell’inquinamento atmosferico sulla produttività delle piante.

Il gruppo di ricerca ha utilizzato una tecnica innovativa che sfrutta la fluorescenza emessa durante la fotosintesi per misurare l'attività fotosintetica. Hanno confrontato questi dati con le misurazioni degli aerosol ottenute dalla Visible Infrared Imaging Radiometer Suite. Concentrandosi sull’Europa, dove esistono modelli consolidati di attività umana durante la settimana, lo studio ha rivelato un ciclo settimanale ricorrente nell’attività fotosintetica. La fotosintesi ha raggiunto il picco durante i fine settimana e è diminuita durante i giorni feriali, correlandosi inversamente con i livelli di inquinamento da aerosol.

Le implicazioni di questo studio sono di vasta portata, soprattutto in relazione agli sforzi di mitigazione del cambiamento climatico. La ricerca suggerisce che ridurre l’inquinamento da particolato per mantenere l’attività fotosintetica a livello di fine settimana per tutta la settimana potrebbe rimuovere ogni anno da 40 a 60 megatoni di anidride carbonica, aumentando così la produttività agricola senza espandere i terreni coltivati. Questi risultati hanno implicazioni politiche significative, in particolare per i governi europei che lavorano sui sistemi di cattura e stoccaggio del carbonio.

In conclusione, questo studio sottolinea il ruolo vitale che la qualità dell’aria svolge nel sequestro naturale del carbonio da parte delle piante. Migliorare la qualità dell’aria non solo apporta benefici alla salute umana, ma migliora anche la capacità delle piante di combattere i cambiamenti climatici assorbendo in modo efficiente l’anidride carbonica atmosferica.

FAQ

1. Cos'è il sequestro del carbonio?

Il sequestro del carbonio si riferisce al processo di cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica atmosferica, uno dei principali gas serra responsabili del riscaldamento globale. Questo processo può avvenire naturalmente attraverso ecosistemi come foreste, oceani e suolo, nonché attraverso metodi di ingegneria umana.

2. In che modo le piante contribuiscono al sequestro del carbonio?

Le piante, attraverso il processo della fotosintesi, assorbono l'anidride carbonica dall'atmosfera e la convertono in materia organica. Questo carbonio viene immagazzinato sotto forma di biomassa negli alberi, nelle piante e nel suolo. Pertanto, foreste sane e in crescita fungono da essenziali serbatoi di carbonio, immagazzinando quantità significative di carbonio per lunghi periodi.

3. Quali sono alcuni metodi di ingegneria umana per il sequestro del carbonio?

I metodi di sequestro del carbonio progettati dall’uomo includono tecnologie come la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS), in cui le emissioni di CO2 provenienti da fonti industriali e legate all’energia vengono catturate e immagazzinate nel sottosuolo in formazioni geologiche. Un altro metodo è la bioenergia con cattura e stoccaggio del carbonio (BECCS), che combina la generazione di energia da biomassa con la CCS.

4. In che modo la qualità dell’aria può influire sul sequestro del carbonio?

La qualità dell’aria, in particolare l’inquinamento da aerosol, può avere effetti negativi sul sequestro del carbonio. Gli aerosol, emessi da attività come il pendolarismo e la combustione di combustibili fossili o legname, possono diminuire l’efficienza della fotosintesi nelle piante. Migliorando la qualità dell'aria e riducendo l'inquinamento da particolato, è possibile aumentare la capacità delle piante di assorbire l'anidride carbonica e contribuire al sequestro del carbonio.

Fonte: Carnegie Institution for Science (https://carnegiescience.edu/)