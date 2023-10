Ottobre è il mese dell’economia circolare: ridurre, riutilizzare e riutilizzare a Mississauga

By

Sapevi che quasi il 50% dei rifiuti inviati in discarica può essere riutilizzato, riproposto o riciclato? In un modello di economia circolare nulla viene sprecato. I prodotti e i materiali vengono riutilizzati, riparati, rinnovati, riproposti o riciclati. Mississauga celebra il mese dell’economia circolare in ottobre, sottolineando l’importanza di ridurre i rifiuti, conservare l’energia e ridurre le emissioni di carbonio.

La città di Mississauga ospita vari eventi per promuovere la riduzione dei rifiuti e le pratiche di economia circolare. Uno degli eventi è la raccolta di riciclaggio in collaborazione con i partner di Toronto e della Region Conservation Authority nel Project Green. Dal 10 al 22 ottobre, i residenti possono depositare indumenti, tessuti ed apparecchi elettronici indesiderati nei luoghi designati in tutta la città. Tutti gli articoli di abbigliamento saranno donati a Diabetes Canada, mentre i dispositivi elettronici saranno riciclati dalla Electronic Recycling Association.

Se sei interessato a imparare a riparare i tuoi vestiti ed evitare di acquistare nuovi prodotti, le biblioteche di Mississauga offrono programmi di artigianato in cui puoi imparare a cucire a mano o con una macchina da cucire. Questi programmi sono disponibili presso la Biblioteca Burnhamthorpe, la Biblioteca Courtneypark, la Biblioteca Meadowvale e la Biblioteca Woodlands.

La città di Mississauga è anche alla ricerca di volontari con esperienza nella riparazione di biciclette, articoli per la casa, elettrodomestici, gioielli, dispositivi elettronici o abbigliamento. Questa opportunità di volontariato mira a prolungare la vita dei prodotti e ad aumentare la consapevolezza sulla riduzione dei rifiuti e sull'economia circolare.

Oltre a queste iniziative, ci sono altri modi per ridurre i rifiuti domestici. Il compostaggio degli scarti alimentari, l’utilizzo di sacchetti, bottiglie e tazze riutilizzabili e il prestito o il noleggio di articoli usati meno frequentemente sono tutti modi efficaci per ridurre al minimo i rifiuti e le emissioni di carbonio.

Mississauga è impegnata a guidare gli sforzi contro il cambiamento climatico e ad attuare iniziative di sostenibilità ambientale attraverso il suo Piano d’azione sul cambiamento climatico. Abbracciando i principi dell’economia circolare e partecipando attivamente alle pratiche di riduzione dei rifiuti, i residenti possono avere un impatto significativo nella creazione di un futuro più sostenibile per la città.

