Una nuova scala di pressione rivela che il nucleo interno della Terra contiene il doppio del materiale leggero rispetto a quanto stimato in precedenza

Gli scienziati del Centro SPring-8 del RIKEN hanno sviluppato una nuova scala di pressione che fornisce una misurazione più accurata della pressione, in particolare nel nucleo della Terra. È stato riscontrato che la scala precedente sovrastima la pressione di oltre il 20%. Utilizzando una tecnologia avanzata a raggi X, i ricercatori sono riusciti a evitare grandi approssimazioni e hanno scoperto che il nucleo interno della Terra contiene circa il doppio della quantità di materiale leggero stimata in precedenza. Le loro scoperte hanno implicazioni significative per comprendere la composizione della Terra e la sua evoluzione.

Una scala di pressione accurata è fondamentale per comprendere la composizione della Terra, in particolare il nucleo. Sebbene sia ampiamente accettato che il nucleo sia composto principalmente da ferro, le prove suggeriscono che contenga anche materiali più leggeri. Utilizzando la nuova scala di pressione per interpretare un modello sismologico, il gruppo di ricerca ha scoperto che il nucleo interno contiene circa il doppio della quantità di materiale leggero di quanto si pensasse in precedenza. In effetti, la massa totale di materiale leggero nell’intero nucleo è probabilmente cinque volte o più quella della crosta terrestre.

Per determinare la nuova scala di pressione, i ricercatori hanno utilizzato lo scattering anelastico di raggi X (IXS) per misurare la velocità del suono di un campione di renio sotto pressione. Hanno frantumato un minuscolo campione di renio tra due cristalli di diamante in una cella a incudine di diamante. Misurando attentamente gli spostamenti nell'energia dei raggi X diffusi dal renio, i ricercatori sono stati in grado di determinare la velocità del suono e la densità del campione, cosa che ha permesso loro di calcolare la pressione.

La densità del renio ad alta pressione è relativamente facile da misurare, mentre misurare la velocità del suono è più impegnativo. Tuttavia, il lavoro del team ha aperto la strada ad altri scienziati per utilizzare una misurazione della densità più semplice per determinare la pressione.

Le implicazioni di questa nuova scala di pressione vanno oltre la semplice comprensione della composizione della Terra. Suggerisce inoltre che sia necessaria una rivalutazione della dipendenza dalla pressione di varie proprietà materiali, poiché la maggior parte delle misurazioni precedenti sono state effettuate a pressioni simili o superiori a quelle del nucleo terrestre. Inoltre, si possono prevedere cambiamenti simili nella struttura di altri pianeti se si considera la nuova scala di pressione.

In conclusione, lo sviluppo di una nuova scala di pressione che utilizza la tecnologia avanzata a raggi X ha fornito una misurazione più accurata della pressione nel nucleo terrestre. La scoperta che il nucleo interno contiene il doppio della quantità di materiale leggero rispetto a quanto precedentemente stimato ha implicazioni significative per la nostra comprensione della composizione della Terra e della sua evoluzione.

Fonte:

– Progressi scientifici: “Deficit di densità del nucleo terrestre rivelato da una scala di pressione primaria multimegabar”

– Centro SPring-8 di RIKEN: descrizione della struttura