La NASA celebra il 65° anniversario con la simulazione della missione su Marte della durata di un anno

La NASA ha recentemente celebrato il suo 65° compleanno commemorando i 100 giorni del suo primo tentativo di simulare una missione di un anno su Marte. La simulazione, chiamata Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA), è iniziata il 25 giugno presso il Johnson Space Center della NASA a Houston. L'equipaggio di quattro persone è entrato nell'habitat di 1,700 piedi quadrati per replicare le condizioni sulla superficie di Marte per 378 giorni.

Durante la simulazione, l'equipaggio è impegnato in attività che la NASA spera che gli astronauti svolgano una volta raggiunta la superficie marziana. Ciò include vivere ed esercitarsi nell’habitat, nonché prendersi cura di un sistema di crescita delle colture. La NASA è particolarmente interessata a comprendere i benefici fisiologici e psicologici della coltivazione di cibo fresco durante le missioni su Marte.

L'habitat CHAPEA comprende aree abitative e di esercizio, nonché spazi per la crescita delle colture. Il sistema per la coltivazione delle colture è simile al giardinaggio domestico indoor, con disposizioni per acqua, sostanze nutritive e illuminazione. Questa configurazione consente alla NASA di simulare il sistema alimentare pianificato per le future missioni su Marte, in cui le scorte di cibo verranno inviate prima dell'equipaggio.

Oltre a prendersi cura dei raccolti, l'equipaggio intraprende anche altre attività legate alla missione. Ciò include viaggi simulati in un'area sandbox simile alla superficie marziana, l'esecuzione di operazioni robotiche e il mantenimento dell'habitat. L'equipaggio sperimenta anche ritardi nella comunicazione con il mondo esterno per simulare le condizioni che dovranno affrontare i futuri esploratori.

A differenza degli astronauti reali, l'equipaggio volontario del CHAPEA ha la possibilità di partire in qualsiasi momento. La missione serve come prova di resistenza mentale e convalida le tecniche per far fronte all’isolamento e al confinamento per periodi prolungati. La simulazione aiuta anche la NASA a raccogliere dati e approfondimenti per future missioni spaziali di lunga durata.

Il viaggio della NASA è iniziato 65 anni fa, in risposta ai progressi dell'Unione Sovietica nello spazio. L'agenzia è stata fondata il 1° ottobre 1958 e da allora ha raggiunto numerosi traguardi, compreso lo sbarco degli astronauti sulla Luna durante le missioni Apollo. Negli ultimi anni, la NASA si è concentrata sul volo spaziale umano e ora si sta preparando per le missioni Artemis, con l’obiettivo di riaccendere l’entusiasmo dell’esplorazione umana.

Fonte: La NASA celebra 65 anni con la simulazione di una missione su Marte di 100 giorni | NASA, Il registro