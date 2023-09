NASA ed ESA collaborano ad un'ambiziosa missione di ritorno di campioni su Marte

By

La NASA e l'Agenzia spaziale europea (ESA) stanno lavorando insieme per riportare i primi campioni di Marte sulla Terra per uno studio dettagliato. Questa campagna senza precedenti mira a rispondere alla domanda se la vita antica sia mai esistita sul Pianeta Rosso. Il rover Mars Perseverance, attualmente su Marte, sta raccogliendo una serie diversificata di campioni scientificamente selezionati che potrebbero fornire preziose informazioni.

L’Independent Review Board (IRB), istituito dalla NASA nel maggio 2023, ha recentemente valutato i piani tecnici, di costo e di pianificazione per la missione Mars Sample Return. Nel suo rapporto, l'IRB ha riconosciuto il significato scientifico della missione ma ha espresso preoccupazioni sul budget e su altri settori. Il comitato ha fornito 20 risultati e 59 raccomandazioni alla NASA.

Per affrontare queste preoccupazioni, la NASA ha formato un team guidato da Sandra Connelly per rivedere il rapporto. Il team formulerà raccomandazioni su un percorso da seguire per il ritorno del campione su Marte all’interno di un programma scientifico equilibrato. La NASA ritarderà la conferma del costo e del programma ufficiale della missione fino al completamento di questa revisione.

La missione Mars Sample Return è un programma altamente complesso che coinvolge molteplici sviluppi e interfacce parallele. Include il primo lancio dalla superficie di un altro pianeta e il primo incontro in orbita su un altro pianeta. La missione rappresenta una pietra miliare significativa nell’esplorazione spaziale e si allinea con il programma Artemis della NASA per inviare infine gli esseri umani su Marte.

Il ritorno dei campioni da Marte è una priorità assoluta nell’esplorazione del sistema solare. È stato identificato come uno degli obiettivi con la massima priorità dalle Accademie nazionali di scienze, ingegneria e medicina. I campioni riportati sulla Terra rivoluzioneranno la nostra comprensione di Marte e forniranno preziose informazioni sulla possibilità della vita passata sul pianeta.

