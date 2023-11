Un chimico spaziale robotico potrebbe rivoluzionare la produzione di ossigeno su Marte

I ricercatori cinesi hanno svelato un progetto rivoluzionario che potrebbe rivoluzionare la produzione di ossigeno su Marte. Utilizzando una macchina delle dimensioni di un frigorifero dotata di intelligenza artificiale e di un braccio robotico, il team ha analizzato con successo i materiali di cinque meteoriti trovati sulla superficie del pianeta. Identificando una formula chimica che consente la separazione dell’ossigeno dall’acqua, questa tecnologia innovativa ha il potenziale per creare ossigeno dalle risorse marziane. I ricercatori stimano che un essere umano avrebbe impiegato più di 2,000 anni per ottenere lo stesso risultato.

Perché la produzione di ossigeno è cruciale su Marte? I propellenti dei razzi e i sistemi di supporto vitale richiedono notevoli quantità di ossigeno, su cui non si può fare affidamento solo dall’atmosfera marziana. Tuttavia, con lo sviluppo di questo chimico robotico basato sull’intelligenza artificiale, la necessità di trasportare forniture per la creazione di ossigeno dalla Terra potrebbe essere eliminata. Inoltre, il sistema è progettato per funzionare in modo autonomo, riducendo la necessità di supervisione umana.

Lo scienziato capo Jun Jiang dell'Università di Scienza e Tecnologia della Cina a Hefei ha sottolineato le capacità della loro creazione. "Abbiamo sviluppato un sistema di intelligenza artificiale robotico dotato di un cervello chimico", ha affermato. "Crediamo che la nostra macchina possa utilizzare composti presenti nei minerali marziani senza la guida umana." Questo chimico robotico offre un’entusiasmante possibilità per la futura esplorazione di Marte, aprendo porte oltre la produzione di ossigeno. Jiang ne ha evidenziato il potenziale per creare vari prodotti chimici, inclusi potenzialmente fertilizzanti vegetali. Inoltre, ha lasciato intendere che la tecnologia potrebbe essere applicata anche al suolo lunare.

Anche se questo progetto segna un significativo passo avanti, vale la pena notare che il rover Perseverance della NASA trasporta già un dispositivo sperimentale chiamato MOXIE che ha prodotto con successo ossigeno dall’atmosfera marziana più volte. MOXIE ha generato fino ad oggi oltre 120 grammi di ossigeno, una quantità sufficiente a sostenere un cane di piccola taglia per dieci ore. L’espansione di questa tecnologia sembra fattibile, poiché ha il potenziale per produrre da due a tre chilogrammi di ossigeno all’ora.

Una produzione efficiente di ossigeno è di fondamentale importanza nell’esplorazione spaziale, poiché ogni astronauta a bordo della Stazione Spaziale Internazionale necessita di circa 840 grammi di ossigeno al giorno. Lo sviluppo di un chimico spaziale robotico rappresenta un significativo passo avanti nella sostenibilità e nell’autosufficienza per le future missioni su Marte. Utilizzando le risorse locali e sfruttando l’intelligenza artificiale, gli esseri umani possono ridurre la loro dipendenza dalle forniture provenienti dalla Terra, consentendo ulteriormente viaggi spaziali di lunga durata e potenziali sforzi di colonizzazione.

FAQ

Che cos'è l'intelligenza artificiale (AI)?

L'intelligenza artificiale (AI) si riferisce allo sviluppo di sistemi informatici che possiedono la capacità di eseguire compiti che normalmente richiederebbero l'intelligenza umana. Queste attività includono l'analisi dei dati, il processo decisionale e la risoluzione dei problemi.

Cos'è MOXIE?

MOXIE, abbreviazione di Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment, è un dispositivo sperimentale trasportato dal rover Perseverance della NASA. Il suo scopo è dimostrare la fattibilità della produzione di ossigeno dall'atmosfera marziana attraverso un processo chiamato elettrolisi dell'ossido solido.

Quanto ossigeno può produrre MOXIE?

MOXIE è riuscito a produrre oltre 120 grammi di ossigeno dall'atmosfera marziana, equivalenti a sostenere un piccolo cane per dieci ore. L’incremento di questa tecnologia potrebbe potenzialmente produrre da due a tre chilogrammi di ossigeno all’ora.

Perché la produzione di ossigeno è cruciale per le missioni su Marte?

L'ossigeno è essenziale per i propellenti dei razzi e i sistemi di supporto vitale, che consumano quantità significative di ossigeno. Poiché l’atmosfera marziana non può ricostituire la fornitura di ossigeno, produrla da risorse locali su Marte riduce la necessità di trasportare dalla Terra le scorte che creano ossigeno.

Il chimico spaziale robotico può creare altri prodotti chimici?

Secondo i ricercatori, il chimico spaziale robotico ha il potenziale per creare varie sostanze chimiche oltre all’ossigeno. Ad esempio, potrebbe potenzialmente sviluppare metodi per produrre fertilizzanti vegetali. La tecnologia offre possibilità di esplorazione oltre la produzione di ossigeno.