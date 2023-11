Nuove intuizioni sulla storia evolutiva di Marte e sul potenziale per la vita

La missione InSight della NASA su Marte ha fornito nuovi dati rivoluzionari che rivelano dettagli affascinanti sulla struttura interna del pianeta, facendo luce sulla storia evolutiva di Marte e sulla sua capacità di sostenere la vita. Recenti scoperte pubblicate sulla rivista Nature suggeriscono che Marte è avvolto in una “coperta” di silicato fuso che circonda il suo nucleo, fornendo indizi cruciali sulla formazione e trasformazione del pianeta nel tempo.

In un'analisi sismica condotta da un team internazionale di ricercatori, è stato scoperto un sottile strato di silicati fusi tra il mantello e il nucleo di Marte. Questo strato fuso indica che il nucleo di Marte è più piccolo e più denso di quanto stimato in precedenza, allineandosi più strettamente con altri dati geofisici e con la nostra comprensione dei meteoriti marziani. Agisce come una “coperta riscaldante”, impedendo al nucleo di raffreddarsi e concentrando elementi radioattivi che generano calore.

L'assenza di un campo magnetico attivo attorno a Marte è di particolare interesse. Questa mancanza di protezione rende il pianeta vulnerabile ai forti venti solari, con conseguente perdita di acqua superficiale e rendendolo inospitale per la vita. Le differenze interne tra Marte e la Terra, incluso questo strato fuso, potrebbero spiegare perché la Terra ha un campo magnetico protettivo che manca a Marte.

Secondo Henri Samuel, autore principale del documento di ricerca e scienziato del Centro nazionale francese per la ricerca scientifica, lo strato fuso ha importanti implicazioni per la generazione del campo magnetico di Marte. Fonti esterne, come gli impatti energetici o il movimento del nucleo indotto dalle interazioni con antichi satelliti, potrebbero essere necessarie per la formazione del campo magnetico nella storia primordiale di Marte.

Le scoperte del team supportano la teoria secondo cui Marte una volta era un oceano fuso di magma che successivamente si cristallizzò, lasciando dietro di sé uno strato di silicato fuso arricchito in ferro ed elementi radioattivi alla base del suo mantello. La presenza di questi strati ha conseguenze significative per la nostra comprensione dell’evoluzione planetaria, compreso il modo in cui i campi magnetici vengono generati e sostenuti, come i pianeti si raffreddano nel tempo e come cambiano le dinamiche del loro interno.

Mentre la missione InSight della NASA si è conclusa ufficialmente nel dicembre 2022, l’analisi dei dati raccolti è ancora in corso. Mentre ricercatori come Vedran Lekic, coautore dell'articolo e professore di geologia presso l'Università del Maryland, riesaminano i modelli precedenti della struttura di Marte utilizzando la sismologia, continuano a scoprire nuove intuizioni. Queste scoperte non solo miglioreranno la nostra comprensione di Marte, ma contribuiranno anche a future missioni verso altri corpi celesti come la Luna e Venere.

Fonte:

Natura: https://www.nature.com/articles/s41586-023-06601-8