Gli scienziati credono di poter far rivivere la tigre della Tasmania estinta usando il sequenziamento dell'RNA

Scienziati svedesi e norvegesi hanno estratto e sequenziato con successo l'RNA da un esemplare di tigre della Tasmania di 130 anni. Ciò segna la prima volta che l’RNA, un materiale genetico presente in tutte le cellule viventi, è stato sequenziato in un animale estinto. La tigre della Tasmania, conosciuta anche come tilacino, è un marsupiale carnivoro che si estinse quando l'ultimo individuo vivente conosciuto morì in cattività nel 1936.

L'RNA, una molecola a filamento singolo che trasporta informazioni genetiche dal DNA, consente agli scienziati di comprendere meglio la biologia di un animale. Sequenziando l'RNA, i ricercatori possono conoscere i geni e il ruolo che svolgono nella biologia dell'animale e nella regolazione del metabolismo.

Il gruppo di ricerca è riuscito a recuperare i trascrittomi dalla pelle del tilacino e dai tessuti muscolari scheletrici del campione conservato. Ciò ha portato all’identificazione di sequenze specifiche di RNA che codificano per proteine ​​tessuto-specifiche, come titina e actina, che sono essenziali per la funzione muscolare. I ricercatori hanno anche scoperto informazioni sulla cheratina, una proteina che contribuisce alla formazione dei capelli, delle unghie e dello strato esterno della pelle.

Sebbene la capacità di estrarre e sequenziare l’RNA da una specie estinta sia un passo significativo, non garantisce la resurrezione della tigre della Tasmania. I risultati, tuttavia, sono promettenti per la futura possibilità di resuscitare specie estinte. Questa ricerca ha implicazioni anche per lo studio dei virus a RNA e per le iniziative globali incentrate sulla resurrezione di altri animali estinti, come il mammut lanoso.

La tigre della Tasmania si estinse a causa di una combinazione di caccia eccessiva, distruzione del suo habitat e malattie introdotte. La specie dovette affrontare una diffusa persecuzione e fu cacciata in base a sistemi di taglia stabiliti già negli anni '1830 dell'Ottocento. Si stima che almeno 3,500 tilacini siano stati uccisi dagli esseri umani tra il 1830 e gli anni '1920.

Sebbene la rinascita della tigre della Tasmania rimanga incerta, gli scienziati sono ottimisti riguardo al potenziale del sequenziamento dell’RNA nel portare avanti gli sforzi di deestinzione. La capacità di resuscitare specie estinte potrebbe avere un impatto significativo sulla conservazione e sulla nostra comprensione della diversità biologica.

