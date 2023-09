L'astronauta della NASA Frank Rubio farà la storia con il volo spaziale singolo più lungo

By

L'astronauta della NASA Frank Rubio è destinato a fare la storia mentre si prepara a tornare sulla Terra mercoledì dopo aver completato il volo spaziale più lungo compiuto da un americano. Insieme ai cosmonauti di Roscosmos Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin, Rubio sgancerà la navicella spaziale Soyuz MS-23 dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), segnando la fine di una missione da record durata 371 giorni.

Durante il loro viaggio nello spazio, Rubio, Prokopyev e Petelin hanno percorso 157.4 milioni di miglia e completato 5,963 orbite della Terra. Dopo lo sgancio, è previsto l'atterraggio nella steppa del Kazakistan, a sud-est della città di Dzhezkazgan, tre ore dopo. Rubio salirà quindi a bordo di un aereo della NASA per tornare negli Stati Uniti dopo essere stato trasportato in aereo a Karaganda, in Kazakistan.

Lo storico volo spaziale di Rubio è iniziato il 21 settembre 2022, superando il precedente record statunitense detenuto dall'astronauta della NASA Mark Vande Hei per il volo spaziale singolo più lungo. Il record di Vande Hei era di 355 giorni. Il piano originale prevedeva che Rubio e i suoi compagni di equipaggio tornassero nel marzo 2023, ma una perdita di refrigerante nella navicella spaziale Soyuz MS-22 su cui erano stati lanciati ha portato a una missione prolungata.

Nonostante le sfide inaspettate, Rubio e il suo equipaggio hanno completato con successo il loro lungo soggiorno a bordo della ISS, fornendo dati preziosi per la comprensione del volo spaziale di lunga durata. La NASA fornirà una copertura completa del viaggio di ritorno di Rubio, dalla chiusura del portello fino all'atterraggio, segnando una pietra miliare significativa nell'esplorazione spaziale.

Fonte: Sibu Kumar Tripathi, a cura di: Sibu Kumar Tripathi, pubblicato il: 27 settembre 2023