L'astronauta della NASA e i cosmonauti russi tornano sulla Terra dopo una missione spaziale da record

L'astronauta della NASA Frank Rubio, insieme ai cosmonauti russi Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin, hanno completato con successo una missione rivoluzionaria di 371 giorni nello spazio e sono tornati sulla Terra mercoledì. Il loro straordinario viaggio ha coperto una distanza di 157.4 milioni di miglia e ha completato 5,963 orbite attorno alla Terra, stabilendo un nuovo record per il volo spaziale singolo più lungo di un americano.

Il team si è sganciato in sicurezza dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) a bordo della navicella spaziale Soyuz MS-23 ed è atterrato in Kazakistan, ponendo fine a una missione inizialmente pianificata per sei mesi ma che è stata prolungata a causa di una perdita inaspettata rilevata nella navicella spaziale russa. nel dicembre 2022.

Frank Rubio, lanciato nello spazio il 21 settembre 2022, ha superato il precedente record per il volo spaziale singolo più lungo negli Stati Uniti l'11 settembre 2023, precedentemente detenuto dall'astronauta della NASA Mark Vande Hei per 355 giorni.

Durante la sua permanenza a bordo della ISS, Rubio ha dato un contributo significativo a varie ricerche scientifiche. Questi includevano lo studio dell'adattamento dei batteri alle condizioni del volo spaziale e l'esame degli effetti dell'esercizio fisico sugli esseri umani durante le missioni estese. I risultati della ricerca di Rubio forniranno preziose informazioni mentre la NASA si prepara per le future missioni di lunga durata.

Nonostante le sfide e l’inaspettata estensione della loro missione, Rubio, Prokopyev e Petelin sono rimasti dediti al loro lavoro, migliorando la nostra comprensione della vita nello spazio. I loro straordinari risultati non solo hanno contribuito alla conoscenza scientifica, ma hanno anche stabilito un nuovo punto di riferimento per i futuri astronauti.

