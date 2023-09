L'astronauta da record Frank Rubio tornerà sulla Terra

By

L'astronauta Frank Rubio, che ha recentemente stabilito un nuovo record per la permanenza più lunga nello spazio di un astronauta della NASA, dovrebbe tornare sulla Terra questa settimana. Rubio ha trascorso più di un anno a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), superando il record precedente.

Insieme a Rubio, torneranno sulla Terra anche due cosmonauti Roscosmos, Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin, dopo aver trascorso un totale di 371 giorni nello spazio. Il trio viaggerà di nuovo sulla Terra a bordo della navicella spaziale russa Soyuz MS-23, che si sgancerà dal modulo Prichal della stazione e atterrerà vicino alla città di Jezkazgan in Kazakistan.

Dopo l'atterraggio, Rubio volerà a Karaganda, in Kazakistan, per poi dirigersi a Houston su un aereo della NASA. La durata prolungata della loro permanenza nello spazio era dovuta a un problema con la loro navicella spaziale originale, la Soyuz MS-22, che sviluppò una perdita di liquido refrigerante. A febbraio, una navicella spaziale Soyuz sostitutiva, la MS-23, è stata inviata alla stazione.

La NASA trasmetterà in streaming in diretta il viaggio di ritorno della Soyuz MS-23 mercoledì 27 settembre. La copertura inizierà alle 12:01 ET e includerà gli addii dell'equipaggio, lo sganciamento, l'uscita dall'orbita e l'atterraggio. Puoi guardare il live streaming sul canale YouTube della NASA o tramite il video incorporato sul sito web ufficiale della NASA.

Il risultato da record di Frank Rubio non solo dimostra le capacità degli astronauti della NASA, ma evidenzia anche gli sforzi di collaborazione tra la NASA e i partner internazionali nell'esplorazione dello spazio.

Definizioni:

Stazione spaziale internazionale (ISS): Una stazione spaziale modulare nell'orbita terrestre bassa che funge da laboratorio di ricerca e spazio vitale per gli astronauti di vari paesi.

Roscosmos: L'agenzia spaziale russa responsabile delle attività spaziali in Russia.

Veicolo spaziale russo Soyuz MS-23: un veicolo spaziale con equipaggio utilizzato dall'agenzia spaziale russa per il trasporto di astronauti da e verso la ISS.

