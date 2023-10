Un'esplosione radio di 8 miliardi di anni potrebbe aiutare a risolvere il mistero della materia mancante nell'universo

Gli scienziati hanno fatto un passo avanti significativo nella comprensione del mistero della materia mancante nell'universo. Un Fast Radio Burst (FRB) vecchio di 8 miliardi di anni, il più antico e distante mai osservato, ha avuto origine dalla collisione di galassie. Questo FRB, designato FRB 20220610A, è stato rilevato dall'Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) nell'Australia occidentale.

Gli FRB sono brevi lampi di onde radio che durano millisecondi e la loro origine rimane sconosciuta. Tuttavia, questo FRB da record, proveniente da galassie in fusione, potrebbe aiutare a far luce sull’origine di queste misteriose esplosioni. L’esplosione ha rilasciato in millisecondi tanta energia quanta ne produce il sole in 30 anni.

La materia mancante nell'universo si riferisce al fatto che metà della materia prevista non è rilevabile. Questa materia mancante, composta da atomi chiamati barioni, non è materia oscura ma piuttosto materia “ordinaria” scarsamente distribuita tra le galassie. Le tecniche attuali sono inefficaci nel rilevare questa materia perché è così diffusa e calda.

Gli scienziati, tra cui il defunto astronomo australiano Jean-Pierre "J-P" Macquart, hanno esplorato l'uso degli FRB come strumento per rilevare questa materia sfuggente. Mentre gli FRB viaggiano su grandi distanze, la loro radiazione viene dispersa dalla materia mancante. Questa dispersione consente agli scienziati di misurare la densità dell'universo e individuare la materia barionica mancante.

La ricerca del team conferma la relazione di Macquart, che mostra che più un FRB è lontano, più gas diffuso rivela tra le galassie. Con circa 50 FRB attualmente rintracciati fino alle loro fonti, gli scienziati prevedono che altre migliaia verranno rilevate in futuro. I prossimi telescopi Square Kilometer Array (SKA) in Australia e Sud America, nonché l’Extremely Large Telescope (ELT) in Cile, forniranno ulteriori informazioni sulle origini degli FRB e sulla struttura dell’universo.

La ricerca del team ASKAP è stata pubblicata sulla rivista Science, evidenziando il potenziale degli FRB nella comprensione della materia mancante e della composizione dell'universo.

Fonte:

– Articolo di giornale scientifico (non collegato)

– Gruppo di ricerca ASKAP