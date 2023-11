Un'esplosione luminosa nel cielo: esplorazione dell'impatto di un'esplosione di raggi gamma super luminosa

L'anno scorso, il 9 ottobre, gli scienziati hanno fatto una scoperta straordinaria osservando una straordinaria anomalia nel cielo. I raggi X dello spazio profondo, provenienti da una galassia lontana, hanno inondato gli osservatori, sembrando essere collegati a un evento incredibilmente luminoso noto come lampo di raggi gamma (GRB). Questo lampo, denominato GRB 221009A o affettuosamente chiamato “BOAT” per “il più luminoso di tutti i tempi”, ha superato la luminosità di qualsiasi GRB registrato in precedenza ed ha emesso fotoni con più energia del Large Hadron Collider. L’impatto di questo GRB super luminoso è stato ora esplorato in un recente studio pubblicato da un team di ricercatori.

Lo studio, analizzando i dati della sonda spaziale China Seismo-Electromagnetic Satellite (CSES), rivela che l'esplosione durata sette minuti ha provocato “variazioni” significative nell'atmosfera terrestre. In particolare, queste variazioni sono state osservate nella ionosfera superiore, che funge da barriera tra il nostro pianeta e lo spazio. In precedenza, i disturbi nella ionosfera erano associati a eventi di particelle energetiche provenienti dal nostro Sole, ma i risultati suggeriscono che l’interferenza della BOAT proveniva da un’esplosione stellare a quasi due miliardi di anni luce di distanza.

Il fatto che la BOAT abbia influenzato l'involucro esterno del nostro pianeta ha sbalordito gli scienziati. Secondo Erik Kuulkers, scienziato dell’Agenzia spaziale europea (ESA), è raro che un GRB di questa portata colpisca la Terra e statisticamente si verifica solo una volta ogni 10,000 anni. Sono stati attivati ​​i rilevatori di fulmini in India, sono stati allertati gli strumenti in Germania e sono state osservate prove del flusso di fotoni del GRB sull'Asia e su parti dell'Australia. Anche dopo lo scoppio, persisteva un persistente bagliore.

Lo studio evidenzia inoltre che il BOAT ha influenzato non solo la ionosfera superiore ma anche gli strati inferiori, lasciando un’impronta paragonabile a un’importante eruzione solare nella ionizzazione atmosferica degli strati più bassi della Terra. Anche se l’analisi dell’impatto dell’esplosione potrebbe fornire preziose informazioni sulle estinzioni di massa nella storia della Terra, i ricercatori non suggeriscono che un’eruzione come BOAT porterebbe alla fine dell’umanità. Tuttavia, sottolineano che comprendere le conseguenze di un GRB minaccioso nelle vicinanze è cruciale.

Una potenziale preoccupazione evidenziata nello studio è l’assottigliamento dello strato di ozono stratosferico, che protegge la Terra dai dannosi raggi ultravioletti. Se un GRB dovesse aumentare bruscamente la ionizzazione atmosferica, potrebbe potenzialmente ridurre l’ozono su scala globale, portando ad un aumento del rischio di cancro, cataratta e danni alla vita vegetale. Attualmente lo strato di ozono è relativamente stabile ed è in corso la guarigione del buco dell’ozono. Tuttavia, gli scienziati sono curiosi di conoscere i potenziali effetti dei futuri GRB sul nostro pianeta.

Comprendere l’impatto dei GRB super luminosi fornisce preziose informazioni sulle intricate connessioni tra gli eventi dello spazio profondo e il nostro pianeta. Approfondendo le conseguenze di queste esplosioni estreme, gli scienziati possono ampliare le proprie conoscenze e prepararsi meglio alle potenziali minacce provenienti dalla vasta distesa cosmica. Lo straordinario viaggio della BOAT attraverso lo spazio ha aperto finestre di curiosità e comprensione, conducendo l'umanità in un nuovo regno dell'esplorazione astronomica.