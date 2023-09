L'astronauta Frank Rubio avrebbe rifiutato la missione di un anno sulla ISS se lo avesse saputo

By

L'astronauta Frank Rubio, che ha battuto il record per la missione spaziale più lunga per un astronauta americano, ha rivelato che avrebbe rifiutato la missione se avesse saputo che sarebbe durata più di un anno. Durante una conferenza stampa della NASA dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), Rubio ha affermato che le questioni familiari avrebbero influenzato la sua decisione di rifiutare la missione. Ha detto che la mancanza di importanti eventi familiari gli avrebbe fatto dire "grazie, ma no grazie".

Inizialmente la missione spaziale di Rubio sarebbe dovuta durare sei mesi, ma è stata prolungata a causa di una perdita di liquido refrigerante nella nave che avrebbe dovuto riportare a casa l'equipaggio. La Soyuz MS-22 operata dai russi, che trasportava Rubio e un equipaggio russo, è stata infine sostituita e il nuovo veicolo Soyuz è attraccato alla ISS il 21 settembre 2022.

Rubio ha condiviso che la parte più impegnativa della sua missione è stata apprendere che il suo soggiorno sarebbe stato prolungato. Tuttavia, il sostegno e la resilienza di sua moglie e dei suoi figli lo hanno aiutato a portare a termine l’intera missione. Ha sottolineato che i sacrifici, sia personali che familiari, sono necessari per il successo della Stazione Spaziale Internazionale.

Nonostante i rapporti tesi tra Stati Uniti e Russia a causa della guerra in corso in Ucraina, la NASA e Roscosmos, le rispettive agenzie spaziali dei due paesi, hanno continuato la loro collaborazione nell’esplorazione spaziale. Rubio ha espresso il suo apprezzamento per i suoi compagni di squadra russi, sottolineando il legame speciale formatosi durante il tempo trascorso insieme.

Il futuro del coinvolgimento russo nella ISS rimane incerto, poiché le tensioni e le sanzioni economiche hanno influito sulla partnership tra i due paesi. Dmitry Rogozin, ex direttore generale di Roscosmos, aveva minacciato di porre fine alla cooperazione della Russia con la ISS, ma è stato rilasciato dal suo incarico nel giugno 2022. La Russia ha indicato il proprio impegno a rispettare i propri obblighi come partner della ISS almeno fino al 2024, ma i dettagli del loro futuro coinvolgimento sono ancora in discussione.

