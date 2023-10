Una rivelazione inaspettata: una nuova supernova sfida la comprensione scientifica delle stelle

Un astronomo dilettante giapponese, Koichi Itagaki, ha fatto una scoperta straordinaria il 19 maggio 2023. Ha individuato una nuova brillante supernova nella galassia Girandola, conosciuta anche come NGC 5457. Successivamente, la supernova, denominata SN2023ixf, è stata confermata dallo Zwicky Transient. Facilità. Da allora, è stato osservato da vari strumenti astronomici in tutto il mondo, incluso il telescopio Gemini North, ed è stato persino fotografato dagli scienziati dell'ISRO utilizzando apparecchiature amatoriali.

Ciò che rende questa supernova particolarmente interessante è la sua vicinanza relativamente ravvicinata, a soli 20 milioni di anni luce. SN 2023ixf è classificata come una supernova di tipo II, risultato del rapido collasso di una stella massiccia. Queste esplosioni si verificano quando le stelle supergiganti rosse collassano sotto il loro stesso peso alla fine del loro ciclo di vita. Data la sua vicinanza, la supernova sta fornendo agli scienziati una grande quantità di dati da analizzare.

Mentre i ricercatori rivolgevano la loro attenzione alla supernova appena scoperta, fecero alcune osservazioni inaspettate. L'onda d'urto dell'esplosione ha impiegato diversi giorni per manifestarsi, indicando la presenza di materiale denso vicino alla stella. Questo materiale avrebbe potuto essere perso solo dalla stella stessa prima della sua scomparsa definitiva.

Un articolo che descrive questi risultati è stato pubblicato su The Astrophysical Journal Letters. Le scoperte sfidano la comprensione convenzionale delle stelle e delle supernove che diventano.

Daichi Hiramatsu, l’autore principale della ricerca, sottolinea l’importanza delle loro osservazioni, affermando: “L’esplosione ritardata dell’onda d’urto è una prova diretta della presenza di materiale denso derivante dalla recente perdita di massa. Le nostre nuove osservazioni hanno rivelato una quantità significativa e inaspettata di perdita di massa, vicina alla massa del Sole, nell’ultimo anno prima dell’esplosione”.

Studiare nuove supernove e osservarle attraverso lo spettro elettromagnetico sono metodi vitali per gli astronomi per ottenere informazioni più approfondite sui processi fisici in gioco in questi eventi stellari.

