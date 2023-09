Un nuovo tipo di eccitone scoperto nei semiconduttori atomicamente sottili potrebbe far avanzare l'informatica quantistica

By

Gli eccitoni, che sono coppie di elettroni e lacune all'interno dei materiali semiconduttori, svolgono un ruolo significativo nel modellare le proprietà ottiche dei semiconduttori. Recentemente, i ricercatori del Rensselaer Polytechnic Institute, dell’Università della California Riverside e di altre istituzioni negli Stati Uniti e in Giappone hanno fatto scoperte significative sugli eccitoni nei superreticoli moiré, che sono materiali composti da due o più materiali 2D disposti in uno schema unico. Questi risultati potrebbero avere implicazioni per lo sviluppo di computer quantistici e altre tecnologie avanzate.

Nella loro ricerca, gli scienziati hanno scoperto un nuovo tipo di eccitoni nei superreticoli moiré chiamati eccitoni quadrupolari. Questi eccitoni, presenti in semiconduttori atomicamente sottili, potrebbero portare allo sviluppo di nuovi tipi di materia quantistica, come i condensati di Bose-Einstein. Gli eccitoni nei materiali 2D hanno capacità migliorate di assorbimento della luce e possiedono importanti proprietà quantistiche, che li rendono potenzialmente utili per il calcolo e le simulazioni quantistiche.

I superreticoli Moiré, creati impilando due o più cristalli atomicamente sottili con un angolo ritorto o una mancata corrispondenza del reticolo, forniscono una piattaforma per la manipolazione degli eccitoni. La periodicità più lunga generata dalla struttura consente agli eccitoni di rimanere intrappolati in posizioni specifiche, ampliando i loro gradi di libertà. I ricercatori hanno studiato l'interazione tra gli eccitoni nei superreticoli moiré simmetrici a tre strati, riducendo in particolare la repulsione tra di loro. Combinando due eccitoni dipolari con polarizzazione opposta, hanno creato eccitoni quadrupolari che mostrano meno repulsione e nuove interazioni tra loro.

Questi eccitoni quadrupolari hanno il potenziale per formare nuovi stati quantistici come reticoli quadrati, portando a una transizione di fase quantistica influenzata dall'interazione unica tra loro. La scoperta degli eccitoni quadrupolari apre nuove strade per esplorare e sfruttare le proprietà degli eccitoni per tecnologie avanzate, tra cui l'informatica quantistica e le simulazioni quantistiche.

