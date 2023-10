Rimanere fedele a te: gli ex studenti della Cornell condividono storie di integrità nelle sfide di carriera

By

In una tavola rotonda intitolata REALTalk, due ex-alunne di successo della Cornell University condivideranno le loro storie personali sul mantenimento dell'integrità di fronte alle sfide professionali. L'evento, con il tema "Staying True to You", si svolgerà il 13 ottobre alla Barnes Hall.

Al panel parteciperanno Alyssa Gagliardi Sleasman, ex giocatrice professionista di hockey diventata allenatrice, e Irene Li, chef e ristoratrice vincitrice del James Beard Award. Entrambi gli ex studenti hanno eccelso nei rispettivi campi e faranno luce sulle difficoltà che hanno affrontato rimanendo fedeli a se stessi.

L’evento, gratuito e aperto al pubblico, richiede la registrazione. Per coloro che non possono partecipare di persona, sarà possibile trasmettere la discussione in streaming.

Il panel mira ad esplorare la sfida di portare se stessi sul posto di lavoro. Shura Gat, preside associato degli studenti e direttrice del Gender Equity Resource Center, esprime l'importanza di imparare quando e come rischiare di mostrare il nostro sé autentico. Le storie di questi straordinari ex studenti forniranno spunti su come affrontano le loro identità e valori che si intersecano, pur mantenendo la loro integrità sul posto di lavoro.

La tavola rotonda REALTalk è un'opportunità per studenti e professionisti di ottenere preziose informazioni da questi esperti ex studenti della Cornell. Incoraggia i partecipanti a riflettere sulle proprie esperienze e a considerare come possono rimanere fedeli a se stessi mentre affrontano le sfide della carriera.

