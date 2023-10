L'imminente eclissi solare: cosa devi sapere

Se ti trovi nell'isola centrale, puoi aspettarti una copertura solare di circa l'80% durante l'imminente eclissi solare, con un picco di osservazione intorno alle 9:30. Per ottenere la migliore vista, si consiglia di trovare una buona esposizione a est/sud-est punto di vista basso rispetto all'orizzonte. Tuttavia, le previsioni del tempo prevedono attualmente nubi e rovesci, che potrebbero limitare la visione dell'eclissi.

È importante notare che guardare direttamente il sole, anche durante un'eclissi solare parziale, può causare danni permanenti agli occhi. Per visualizzare l'eclissi in sicurezza, è necessario utilizzare occhiali da eclissi in buone condizioni e privi di graffi o forature. In alternativa, puoi utilizzare un filtro solare su un telescopio.

L'imminente eclissi risulterà in una copertura solare solo del 20% circa a Nanaimo, ma vale la pena sperimentare anche questa visione parziale. La prossima eclissi solare parziale dovrebbe verificarsi all'inizio di aprile 2024. Tuttavia, se vuoi assistere a un evento davvero spettacolare, un'eclissi solare totale è qualcosa a cui guardare con ansia. Il percorso della totalità per l’imminente eclissi attraversa lo stato americano dell’Oregon in direzione sud-est attraverso il Texas verso il lato est del Messico. Le persone in questa regione potranno sperimentare il 99% del sole oscurato, con un sottile anello di luce noto come eclissi anulare.

Tuttavia, se non puoi assistere all'eclissi di persona, la NASA trasmetterà l'eclissi solare anulare sul proprio canale YouTube.

Fonte:

– NASA su YouTube