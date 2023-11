Progressi nel rilevamento quantistico: superamento della rotazione casuale delle particelle

I ricercatori dell’Università della Scienza e della Tecnologia della Cina hanno compiuto progressi significativi nel campo del rilevamento quantistico utilizzando il centro di azoto vacante (NV) all’interno di un singolo nanodiamante. Il loro studio innovativo, pubblicato su Nature Communications, affronta la questione della rotazione casuale delle particelle, una sfida che ha ostacolato i metodi tradizionali di rilevamento della risonanza magnetica.

La capacità di rilevare e analizzare molecole in condizioni fisiologiche in situ è ​​fondamentale per comprendere i processi biologici e rivelare cambiamenti conformazionali nelle biomolecole durante le funzioni fisiologiche. Il sensore quantistico centrale NV offre elevata sensibilità, eccellente biocompatibilità e capacità di rilevare singole molecole utilizzando la risonanza magnetica a temperatura ambiente. Ciò lo rende un candidato ideale per il rilevamento fisiologico in situ rispetto ai tradizionali strumenti di risonanza dello spettro magnetico.

Tuttavia, studi precedenti che monitoravano il movimento dei nanodiamanti nelle cellule viventi avevano rivelato la loro rotazione casuale, sia all’interno della cellula che sulla membrana cellulare. Questo movimento rotatorio ha reso inefficaci i metodi di rilevamento della risonanza magnetica esistenti. Per superare questa sfida, il gruppo di ricerca ha sviluppato una sequenza di modulazione di ampiezza che genera livelli di energia equidistanti sul centro NV.

Quando il livello energetico del centro NV corrisponde a quello della molecola bersaglio, si verifica la risonanza, che porta ad un cambiamento nello stato del centro NV. Analizzando la frequenza di modulazione, i ricercatori sono stati in grado di ottenere la spettroscopia di risonanza paramagnetica elettronica (EPR) della molecola bersaglio. È importante sottolineare che la posizione del picco spettrale non è influenzata dall'orientamento spaziale del centro NV, superando le limitazioni causate dalla rotazione casuale delle particelle.

Il gruppo di ricerca ha dimostrato l'efficacia del proprio approccio misurando gli ioni nell'ambiente della soluzione di nanodiamanti utilizzando la spettroscopia EPR in condizioni in situ. Nello specifico, hanno rilevato con successo gli ioni di ossigeno vanadio, che hanno funzioni biologiche. Lo spettro EPR misurato da un singolo nanodiamante in movimento ha consentito l'analisi e la determinazione della costante ultrafine di questi ioni.

Questa innovazione non solo dimostra la fattibilità dell’utilizzo del centro NV nei nanodiamanti per il rilevamento della risonanza magnetica in situ nelle cellule viventi, ma espande anche le capacità di rilevamento da condizioni solide a un ambiente in soluzione acquosa. I ricercatori ritengono che il loro lavoro aprirà nuove strade per lo studio dei processi fisiologici intracellulari e per l’avanzamento nel campo del rilevamento quantistico nelle scienze della vita.

FAQ:

D: Cos'è il centro NV?

R: Il centro NV si riferisce al centro di posti vacanti di azoto, che è un difetto nel reticolo cristallino del diamante composto da un atomo di azoto sostitutivo e un posto vacante di reticolo adiacente.

D: Cos'è la spettroscopia di risonanza paramagnetica elettronica (EPR)?

R: La spettroscopia EPR è una tecnica utilizzata per studiare il comportamento degli elettroni spaiati in molecole o materiali sottoponendoli a un campo magnetico e misurando l'energia assorbita o emessa.

D: In che modo la sequenza di modulazione dell'ampiezza supera la rotazione casuale delle particelle?

R: La sequenza di modulazione dell'ampiezza genera livelli di energia equidistanti sul centro NV, consentendo il verificarsi della risonanza quando i livelli di energia corrispondono a quelli della molecola bersaglio. Ciò consente un rilevamento accurato indipendentemente dall'orientamento spaziale del centro NV causato dalla rotazione casuale delle particelle.