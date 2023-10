Una nuova ricerca rivela come le piante comunicano e si difendono dagli insetti

Una ricerca condotta da un team guidato dal professor Masatsugu Toyota presso l’Università di Saitama in Giappone ha fatto luce sui meccanismi attraverso i quali le piante comunicano e attivano risposte di difesa contro gli attacchi di insetti. Lo studio, pubblicato su Nature Communications, si è concentrato sul ruolo dei composti organici volatili (COV) rilasciati dalle piante quando vengono danneggiate dagli insetti o meccanicamente.

Le piante rilasciano COV nell’atmosfera quando vengono ferite dagli insetti, fungendo da segnali di pericolo per le piante vicine. In risposta, queste piante non danneggiate attivano meccanismi di difesa per proteggersi. Questo fenomeno di comunicazione aerea tra le piante attraverso i COV è stato osservato in oltre 30 diverse specie di piante. Tuttavia, i meccanismi molecolari alla base della percezione dei COV e dell’induzione di risposte di difesa sono rimasti poco chiari.

Utilizzando apparecchiature innovative e imaging fluorescente in tempo reale, il team di ricerca ha visualizzato esplosioni di fluorescenza in una specie di pianta di senape chiamata Arabidopsis thaliana dopo l'esposizione ai COV emessi da piante danneggiate dagli insetti. Monitorando i cambiamenti nella concentrazione di calcio intracellulare, i ricercatori sono stati in grado di osservare come le piante assorbono e rispondono ai COV.

Il team ha scoperto che due COV specifici, (Z)-3-esenale e (E)-2-esenale, entrambe aldeidi a sei atomi di carbonio note come volatili delle foglie verdi (GLV), inducono segnali di calcio nelle piante di Arabidopsis. Questi GLV sono sostanze chimiche disperse nell'aria emesse dalle piante quando vengono danneggiate da forze meccaniche o erbivori. Quando esposte a questi COV, le piante di Arabidopsis sovraregolano i geni legati alla difesa.

Per comprendere meglio la relazione tra i segnali del calcio e le risposte di difesa, i ricercatori hanno trattato le piante di Arabidopsis con inibitori dei canali del calcio e agenti chelanti. L'inibizione dei segnali del calcio ha comportato la soppressione dell'induzione genetica correlata alla difesa, fornendo la prova che l'Arabidopsis percepisce i GLV e attiva le risposte di difesa in modo calcio-dipendente.

Questa ricerca fornisce nuove informazioni sui modi in cui le piante comunicano e si difendono dagli attacchi degli insetti. La comprensione di questi meccanismi molecolari potrebbe potenzialmente essere applicata per sviluppare nuove strategie per la protezione delle piante e la gestione dei parassiti.

– Arabidopsis: genere di piccole piante da fiore della famiglia della senape

– Composti Organici Volatili (COV): sostanze organiche gassose che vaporizzano facilmente a temperatura ambiente

– Green Leaf Volatiles (GLV): COV emessi dalle piante in caso di danneggiamento, con caratteristici odori erbosi