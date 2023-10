Trasformare le terre aride in sistemi di cattura del carbonio

I ricercatori suggeriscono che le terre aride, come i deserti, potrebbero essere utilizzate come efficaci sistemi di cattura del carbonio senza competere con l’uso dei terreni agricoli. In un documento di opinione pubblicato su Trends in Plant Science, un team di scienziati vegetali propone la trasformazione degli ecosistemi aridi in pozzi di carbonio migliorando la salute del suolo, migliorando l’efficienza fotosintetica e aumentando la biomassa radicale. Ciò può essere ottenuto progettando la combinazione ideale di piante, microbi del suolo e tipo di suolo per facilitare un processo biogeochimico noto come percorso ossalato-carbonato.

Il percorso ossalato-carbonato si avvale di piante adattate all'arido che producono ossalati, che sono ioni contenenti carbonio e ossigeno. Alcuni microbi del suolo utilizzano gli ossalati come fonte di carbonio e rilasciano molecole di carbonato nel terreno. Quando coltivato in terreni alcalini e ricchi di calcio, il carbonato reagisce con il calcio per formare depositi stabili di carbonato di calcio. Questo processo sequestra efficacemente il carbonio dall’atmosfera e crea pozzi di carbonio sotterranei.

Il vantaggio di utilizzare terreni aridi per la cattura del carbonio è che non competono con i terreni agricoli o di produzione alimentare. Mentre gli alberi sono comunemente considerati efficaci sistemi di cattura del carbonio, la riforestazione compete direttamente con l’agricoltura per i terreni coltivabili. Le terre aride, invece, costituiscono circa un terzo della superficie terrestre e sono attualmente sottoutilizzate.

Le piante adattate alle zone aride hanno sviluppato meccanismi per far fronte alla scarsità d’acqua e alle temperature estreme. Alcuni hanno sistemi radicali che penetrano in profondità nel terreno per attingere a fonti d’acqua nascoste, mentre altri utilizzano diverse forme di fotosintesi per ridurre al minimo la perdita d’acqua. Le piante ossalogeniche, che producono alti livelli di ossalati, possono convertirli in acqua durante i periodi di siccità. In determinate condizioni, una parte del carbonio proveniente da questi ossalati viene depositata sottoterra come depositi di carbonio stabili.

Amplificando il processo biogeochimico naturale nelle terre aride, questi ecosistemi possono essere convertiti in pozzi di assorbimento del carbonio con suolo e piante più sani. Gli autori suggeriscono di iniziare con piccole sacche di habitat rinverdito note come “isole della fertilità” da cui piante e microbi possono diffondersi per formare un tappeto di vegetazione. Questo approccio ha il potenziale per aumentare significativamente il sequestro del carbonio sia nelle piante che nel suolo entro un decennio.

Tuttavia, il successo di questo metodo dipende da fattori come il tasso di crescita delle piante, che tende ad essere lento in condizioni di scarsità d’acqua. L’implementazione di questa tecnologia in diversi paesi aridi dipenderà anche dal sostegno finanziario e politico.

