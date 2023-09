La rara Super Blue Moon appare nel Regno Unito

By

Una rara luna super blu ha fatto la sua comparsa nel Regno Unito, deliziando gli osservatori delle stelle con un evento celeste unico che si verificherà solo una volta quest'anno. Contrariamente al suo nome, la luna blu non è in realtà di colore blu, ma si riferisce al verificarsi di una seconda luna piena nello stesso mese di calendario. Questo fenomeno è piuttosto raro e si verifica solo ogni due o tre anni circa, poiché nella maggior parte dei mesi c'è solo una luna piena.

Si prevedeva che la super luna blu sorgesse intorno alle 8:6 BST di giovedì e tramontasse intorno alle XNUMX:XNUMX BST del giorno successivo. Tuttavia, era visibile mercoledì sera. Il momento migliore per osservare la luna è durante le condizioni locali ottimali, come un cielo limpido con una bassa copertura nuvolosa e senza ostacoli all'orizzonte.

L'astronomo professor Don Pollacco dell'Università di Warwick ha spiegato che la dimensione apparente della luna può essere simile a quella del sole. Ciò è dovuto al fatto che la Luna è molto più piccola ma più vicina alla Terra. Ha anche discusso il concetto di superlune, che si verificano quando la luna piena coincide con la luna più vicina alla Terra. In questi casi, la luna può apparire del 10-15% più grande e del 25-30% più luminosa di una normale luna piena.

Il dottor Greg Brown, astronomo del Royal Observatory Greenwich, ha osservato che agosto porta la convergenza di due eventi rari: una luna blu e una superluna. Tuttavia, le definizioni di questi eventi possono variare e non sono universalmente accettate. Tipicamente, una luna blu è definita come la seconda luna piena in un mese di calendario, mentre una superluna si verifica quando la luna si trova nel punto più vicino alla Terra nella sua orbita.

Nel complesso, la super luna blu è un evento speciale per gli appassionati del cielo che vogliono godersi e apprezzare le meraviglie del mondo celeste.

