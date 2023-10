Previsto tempo piovoso mentre si verifica l'eclissi solare "Anello di fuoco".

I funzionari meteorologici prevedono pioggia per la maggior parte di sabato poiché si prevede che si verifichi una rara eclissi solare chiamata “anello di fuoco”. L’eclissi, nota anche come eclissi solare anulare, sarà visibile in diversi stati dell’America. Tuttavia, a causa del tempo inclemente, un evento all'aperto presso l'Adler Planetarium chiamato Eclipse Encounter '23 è stato cancellato. Nonostante ciò, il museo rimarrà aperto per celebrare le eclissi al chiuso.

L’”anello di fuoco” si verifica quando la Luna si trova nel punto più lontano dalla Terra durante un’eclissi. Questa distanza extra fa sì che la Luna appaia più piccola, consentendo a un margine di luce solare sfolgorante di risplendere attorno all'ombra oscura della Luna. L’eclissi solare anulare attraverserà il Nord, il Centro e il Sud America, dando a milioni di persone l’opportunità di assistervi. Tuttavia, è necessario prendere precauzioni per proteggere la vista. I funzionari sconsigliano di guardare direttamente il sole senza un'adeguata protezione degli occhi per la visione solare.

È importante notare che osservare il sole attraverso l'obiettivo di una fotocamera, un binocolo o un telescopio senza filtro solare può causare gravi danni agli occhi. Pertanto, è fondamentale utilizzare dispositivi di protezione adeguati. La misura in cui le persone potranno vedere l'eclissi dipende dalle condizioni meteorologiche di sabato. Il Servizio Meteorologico Nazionale prevede una probabilità del 100% di rovesci con una temperatura prevista elevata di 55 gradi Fahrenheit.

Nonostante la possibilità di visibilità limitata questa volta, c’è speranza per gli amanti dell’eclissi. Un'altra eclissi solare totale è prevista per l'8 aprile 2024 e dovrebbe passare su Chicago intorno alle 2:00. Durante questo evento, la Luna sembrerà coprire il 94.2% del Sole.

