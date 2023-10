Decine di milioni di persone nelle Americhe saranno testimoni della rara eclissi solare “Anello di fuoco”.

Sabato, nelle Americhe si verificherà un raro evento celeste noto come eclissi solare anulare, o eclissi “anello di fuoco”, che affascinerà gli osservatori del cielo negli Stati Uniti occidentali e in alcune parti dell’America centrale e meridionale. Durante questo evento, la Luna si allineerà perfettamente tra la Terra e il Sole, oscurando parzialmente il Sole e creando un abbagliante effetto ad anello. L'eclissi durerà circa 2 ore e mezza o 1 ore in totale, con la fase dell'anello di fuoco che durerà dai 2 ai 3 minuti, a seconda della posizione.

Il percorso dell’eclissi si estenderà attraverso una fascia larga circa 130 miglia, iniziando dal Nord Pacifico ed entrando negli Stati Uniti sopra l’Oregon. Attraverserà quindi diversi stati tra cui Nevada, Utah, Nuovo Messico e Texas prima di dirigersi nel Golfo del Messico. L’anello di fuoco sarà visibile anche in Messico, in vari paesi dell’America Centrale, in Colombia e in Brasile. Oltre al percorso anularità, un’eclissi parziale a forma di mezzaluna sarà visibile in tutti gli stati degli Stati Uniti, così come in Canada e nella maggior parte del Sud America.

Per visualizzare l'eclissi in sicurezza, è fondamentale utilizzare occhiali certificati per l'eclissi solare o altre misure protettive adeguate, poiché gli occhiali da sole normali non sono sufficienti per prevenire danni agli occhi. La NASA e altre organizzazioni forniranno anche un live streaming dell'evento per coloro che non possono assistervi di persona.

L'eclissi di sabato è il preludio a un'eclissi solare totale che si verificherà in Messico e si estenderà attraverso la metà orientale degli Stati Uniti e del Canada l'8 aprile 2024. Questa imminente eclissi totale sarà diversa dall'eclissi anulare, poiché la Luna sarà alla distanza perfetta per coprire completamente il sole, offrendo un'opportunità visiva unica.

È importante notare che il verificarsi di un'eclissi di anello di fuoco negli Stati Uniti è relativamente raro, e la prossima non è prevista fino al 2039. Pertanto, l'evento di questo fine settimana offre un'opportunità speciale per gli appassionati del cielo di assistere in prima persona a questo incredibile allineamento celeste. .

