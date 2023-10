Spettacolare eclissi solare per stupire gli osservatori del cielo negli Stati Uniti

Una spettacolare eclissi solare sarà visibile in tutti gli Stati Uniti continentali questo fine settimana, offrendo alle persone da una costa all'altra la possibilità di assistere ad un raro fenomeno astronomico. L'evento si svolgerà sabato e i fortunati osservatori del cielo di nove stati avranno l'opportunità di vedere un raro "anello di fuoco" nel cielo.

I residenti dell'Oregon, del Nevada, dello Utah, del Nuovo Messico e del Texas, così come di parti della California, dell'Idaho, del Colorado e dell'Arizona, vedranno la luna coprire quasi completamente il sole, creando un anello infuocato di colore arancione attorno all'ombra della luna. . In altri stati, agli spettatori verrà offerta un'eclissi solare parziale, in cui la luna oscura solo una parte del sole.

Le eclissi solari si verificano quando la Luna passa davanti al sole e ne blocca la luce. L'evento di sabato è un'eclissi solare anulare, il che significa che la luna creerà un effetto a forma di anello attorno alla sua ombra.

È importante notare che le persone non dovrebbero mai guardare direttamente il sole durante un’eclissi solare, anche quando è parzialmente coperto dalla luna. Sono necessari occhiali speciali per eclissi o proiettori stenopeici per visualizzare in sicurezza le eclissi solari e prevenire danni agli occhi.

Sabato, gli osservatori del cielo lungo un percorso largo circa 125 miglia dall’Oregon al Texas e attraverso l’America centrale e meridionale potranno assistere all’intero effetto “anello di fuoco”. La maggior parte delle persone nel Nord America al di fuori di questo percorso vedrà un’eclissi parziale.

L'evento in Oregon inizierà alle 8:06 PT con l'inizio di un'eclissi parziale. Il periodo di massima copertura e l'effetto “anello di fuoco” dureranno circa 5 minuti alle 9:18 PT a Eugene, Oregon. Altre località lungo il percorso dell'anularità sperimenteranno la massima copertura in momenti diversi.

L'eclissi solare di questo fine settimana è molto attesa a causa della sua rarità e del suo percorso che attraversa gli Stati Uniti continentali. La prossima eclissi solare anulare che attraverserà parte degli Stati Uniti non è prevista fino a giugno 2039 e passerà solo attraverso l'Alaska. La prossima eclissi solare anulare che attraverserà gli Stati Uniti contigui non si verificherà fino a febbraio 2046.

Si consiglia agli spettatori di prendere precauzioni e di utilizzare l'attrezzatura visiva adeguata per godersi questo evento celeste in sicurezza.

Definizioni:

Eclissi solare: evento celeste che si verifica quando la luna passa davanti al sole e ne blocca parzialmente o completamente la luce.

Eclissi solare anulare: un tipo di eclissi solare in cui la Luna non copre completamente il Sole, risultando in un effetto a forma di anello.

Percorso dell'anularità: il percorso stretto lungo il quale è visibile l'eclissi solare anulare.

Fonte: NASA