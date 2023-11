Specie di dinosauri appena scoperte fanno luce sull'evoluzione degli uccelli e sul comportamento del sonno

By

Una specie di dinosauro recentemente scoperta, chiamata Jaculinykus yaruui, sta fornendo informazioni sull’evoluzione del comportamento aviario e sfidando le nozioni precedenti sulle posizioni di riposo dei dinosauri. I resti fossili di Jaculinykus yaruui sono stati trovati nel remoto deserto del Gobi in Mongolia, e la scoperta è stata salutata come un importante passo avanti nella ricerca paleontologica.

A differenza della maggior parte dei fossili di dinosauro, Jaculinykus yaruui è stato trovato in un'insolita posizione di riposo che ricorda da vicino lo stile di sonno degli uccelli moderni. Questa scoperta ha lasciato perplessi i ricercatori poiché è una scoperta rara nel campo della paleontologia. L'esemplare, che consiste in uno scheletro straordinariamente ben conservato, appartiene a un piccolo gruppo di dinosauri teropodi noti come alvarezsauridi.

Gli Alvarezsauridi si trovano principalmente nel bacino del Nemegt nel deserto del Gobi, ma sono stati scoperti anche in varie altre località in tutto il mondo, tra cui Stati Uniti, Canada, Argentina, Uzbekistan, Cina e Mongolia. Secondo Kohta Kubo, membro del gruppo di ricerca paleobiologica dell'Università di Hokkaido in Giappone, gli alvarezsauridi presentano diverse caratteristiche simili agli uccelli, che li rendono un affascinante argomento di studio.

Jaculinykus yaruui, nello specifico, era un piccolo dinosauro, che misurava circa 3 piedi di lunghezza e pesava meno di 65 libbre. Il suo cranio leggero, le grandi orbite e gli arti anteriori incredibilmente corti con solo due dita indicano caratteristiche simili a quelle di un uccello. È interessante notare che le sue gambe erano proporzionalmente più lunghe rispetto al resto del corpo, suggerendo capacità di corsa avanzate.

Il nome scientifico di questo dinosauro appena scoperto, Jaculinykus, si riferisce a un piccolo drago o serpente della mitologia greca, mentre "yaruui" si riferisce alla parola mongola che significa veloce o frettoloso. Questi nomi riflettono le caratteristiche uniche della specie, così come la sua potenziale agilità e movimento rapido.

Questa scoperta rivoluzionaria non solo amplia la nostra conoscenza dell’evoluzione dei dinosauri, ma sfida anche le nozioni preconcette sul loro comportamento a riposo. L’eccezionale conservazione di Jaculinykus yaruui offre ai ricercatori una rara opportunità di approfondire le complessità dell’evoluzione aviaria dei dinosauri. Con ogni nuova scoperta, continuiamo a svelare i misteri degli antichi abitanti del nostro pianeta.

