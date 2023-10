La Stazione Spaziale Internazionale: uno spettacolare passaggio sulla Tasmania

La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ha effettuato un passaggio mozzafiato sulla Tasmania, lasciando gli spettatori a bocca aperta. La ISS, in orbita attorno alla Terra a un'altitudine di oltre 400 chilometri, ha abbellito i cieli sopra il nord-ovest della Tasmania intorno alle 4:07 di un limpido venerdì pomeriggio. In un solo minuto, è planato sul Grande Lago e su Hobart, catturando quasi l'intero stato nel suo filmato.

La ISS completa un'orbita attorno alla Terra ogni 90 minuti circa, seguendo un percorso circolare quasi perfetto. Ciò offre agli spettatori opportunità periodiche di assistere al suo maestoso passaggio su diverse regioni del mondo. Per chi si trova in Tasmania, la ISS sarà nuovamente visibile venerdì sera alle 8:58 per circa 5 minuti, e successivamente alle 10:34 per 1 minuto, in base alla visibilità e alla copertura nuvolosa. Ulteriori opportunità di visione includono sabato alle 9:46, domenica alle 8:58 e 10:36 e lunedì intorno alle 9:47.

Mentre l'articolo originale condivideva citazioni di utenti di social media che catturavano l'esperienza, questo articolo adotta un approccio diverso fornendo una frase descrittiva del filmato catturato. Sfortunatamente, il filmato specifico menzionato nell'articolo originale non è disponibile qui, ma stai tranquillo, la vista della ISS che sorvola la Tasmania è davvero affascinante.

FAQ:

D: Cos'è la Stazione Spaziale Internazionale?

R: La Stazione Spaziale Internazionale è una stazione spaziale abitabile che funge da progetto di collaborazione multinazionale che coinvolge agenzie spaziali di vari paesi, tra cui NASA, Roscosmos, ESA, JAXA e CSA.

D: Con quale frequenza la ISS orbita attorno alla Terra?

R: La ISS completa un'orbita attorno alla Terra ogni 90