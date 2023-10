La Columbia Britannica occidentale offrirà la visione privilegiata della rara eclissi solare anulare

La Columbia Britannica occidentale è destinata a essere la posizione migliore in Canada per osservare una rara eclissi solare anulare, anche se i cieli nuvolosi potrebbero ostacolare la visibilità per alcuni spettatori. Un'eclissi solare anulare si verifica quando la Luna passa tra la Terra e il sole, creando un alone luminoso attorno alla sagoma scura della Luna. Mentre le aree del Nord America, dall'Oregon al Texas, sperimenteranno un'eclissi totale con un anello di fuoco, i residenti di Metro Vancouver potranno assistere a circa il 75% dell'eclissi a partire dalle 8:08, ora del Pacifico.

L’evento raggiungerà il suo apice 72 minuti dopo, con solo una piccola scheggia di sole visibile. Si prevede che l'eclissi finirà intorno alle 10:38. Per garantire una visione sicura, l'Università della British Columbia e la Kwantlen Polytechnic University stanno organizzando eventi di osservazione in cui gli astrofili possono utilizzare telescopi e occhiali specializzati.

Tuttavia, le previsioni del tempo prevedono condizioni nuvolose e rovesci per sabato su gran parte della costa meridionale della Columbia Britannica, che potrebbero ostacolare la visibilità. L'UBC ha dichiarato che annullerà la sua festa di visione se si avvicinano le nuvole, mentre Kwantlen prevede di continuare il proprio evento al chiuso con un live streaming. Entrambe le università sperano in cieli sereni durante l’eclissi.

Il professore di fisica e astronomia della UBC Douglas Scott descrive un'eclissi solare parziale come “uno dei più grandi spettacoli della natura” e incoraggia le persone a sfruttare questa opportunità. Laura Flinn, insegnante di fisica al Politecnico di Kwantlen, ritiene che l'eclissi sia un modo eccellente per accendere l'interesse dei bambini per l'astronomia e dare loro un senso della vastità dell'universo.

Questa eclissi solare anulare è un evento raro, se ne verificano solo pochi in tutto il mondo ogni anno. L'ultima eclissi parziale visibile a Metro Vancouver è avvenuta nell'agosto 2017, e la prossima eclissi anulare completa nella Columbia Britannica meridionale non è prevista fino al 4 agosto 2111. Tuttavia, il Canada centrale e orientale non dovrà aspettare così a lungo, poiché il loro prossimo L’eclissi solare è prevista per l’8 aprile 2024 e sarà visibile su parti dell’Ontario, del Quebec, del New Brunswick, dell’Isola del Principe Edoardo, di Terranova e Labrador.

Fonti: stampa canadese