Rara formica ospite brillante trovata in una nuova posizione in Scozia

La brillante formica ospite, uno degli insetti più rari della Gran Bretagna, è stata scoperta in una nuova località a Royal Deeside, in Scozia. Questo insetto unico è conosciuto come il cuculo del mondo delle formiche perché vive solo nei nidi delle formiche dei boschi, esibendo un comportamento simile ad alcune specie di uccelli del cuculo che depongono le uova nei nidi di altre specie di uccelli.

I tour operator della fauna selvatica Dan e Rachael Brown di Wild Discovery hanno fatto la sorprendente scoperta a Crathie, vicino al castello di Balmoral. Gli esperti del James Hutton Institute di Aberdeen hanno confermato la scoperta, sottolineando che il numero di formiche ospiti brillanti osservate è eccezionalmente alto rispetto ad altri luoghi della Scozia.

La dottoressa Jenni Stockan, ricercatrice in ecologia degli insetti presso The Hutton, ha espresso il suo entusiasmo per la scoperta, affermando che le formiche ospiti lucenti sono minacciate a livello globale, quindi trovare una nuova popolazione in Scozia è un'ottima notizia. Ciò suggerisce anche che le popolazioni di formiche dei boschi nella zona sono sane, sottolineando la necessità di proteggerle come componente essenziale dell’ecosistema.

In precedenza si riteneva che la diversità genetica della formica ospite splendente fosse bassa a causa dell'incapacità dei maschi senza ali di disperdersi lontano dai loro nidi e della natura frammentata delle popolazioni di formiche dei boschi in Scozia. Tuttavia, recenti ricerche condotte da The Hutton, York University e Forest Research mettono in discussione questa convinzione. Lo studio ha rivelato che la diversità genetica della formica è piuttosto varia, indicando che può disperdersi con successo all'interno dei siti e potenzialmente colonizzare nuovi habitat nelle vicinanze.

I risultati, finanziati da Future Woodlands Scotland, non solo fanno luce sulla genetica della popolazione della brillante formica ospite, ma evidenziano anche l’importanza dei nidi delle formiche dei boschi come siti di conservazione. La dottoressa Elva Robinson, ecologista comportamentale dell'Università di York, suggerisce che l'elevata diversità genetica della formica potrebbe indicare che in Scozia è più abbondante di quanto si credesse in precedenza.

Questa scoperta della brillante formica ospite nel Royal Deeside amplia la nostra conoscenza di questa rara specie di insetti e sottolinea l'importanza di preservare il suo habitat unico all'interno dei nidi delle formiche dei boschi.

