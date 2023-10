Gli astronauti della NASA ritardano la passeggiata spaziale dopo una perdita di liquido refrigerante sulla Stazione Spaziale Internazionale

La missione di due astronauti programmati per condurre una passeggiata spaziale fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è stata rinviata a causa di una perdita di liquido refrigerante. L'astronauta della NASA Loral O'Hara e l'astronauta dell'Agenzia spaziale europea Andreas Mogensen stavano progettando di raccogliere microrganismi come parte di un esperimento durante la passeggiata nello spazio.

La NASA ha riferito che un radiatore di riserva sul modulo da laboratorio multiuso Nauka della ISS ha iniziato a perdere liquido refrigerante il 6 ottobre, alterando l'ambiente attorno alla ISS. Sebbene il refrigerante non sia tossico o pericoloso per l’equipaggio, gli ingegneri di missione stanno analizzando la perdita e il suo impatto per garantire che piccole tracce della sostanza non penetrino nei sistemi interni, cosa che potrebbe portare al degrado delle apparecchiature nel tempo.

La perdita di liquido refrigerante non solo ha influenzato la passeggiata spaziale di O'Hara e Mogensen, ma ha anche ritardato un'altra passeggiata spaziale pianificata per O'Hara e l'astronauta della NASA Jasmin Moghbeli. Questa prossima missione, che avrà luogo il 30 ottobre, è degna di nota in quanto sarà la quarta passeggiata spaziale tutta al femminile nella storia.

La prima passeggiata spaziale tutta al femminile è avvenuta nel 2019 con le astronaute della NASA Jessica Meir e Christina Koch. Ci sono voluti più di 20 anni di operatività della ISS nell'orbita terrestre bassa prima che questo traguardo fosse raggiunto. Ora, O'Hara e Moghbeli avranno l'opportunità di continuare questa tradizione storica trascorrendo sei ore e mezza fuori dalla ISS, rimuovendo apparecchiature elettroniche e sostituendo l'hardware del pannello solare.

Oltre alle passeggiate spaziali ritardate, due cosmonauti russi, Oleg Kononenko e Nikolai Chub, condurranno una passeggiata spaziale il 25 ottobre per svolgere attività di manutenzione per Roscosmos all'esterno della ISS.

La raccolta di microrganismi da parte di O'Hara e Mogensen avverrà ora durante una successiva passeggiata spaziale, denominata Spacewalk 90.

