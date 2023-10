Astronauti fluttuanti ritardano la passeggiata spaziale a causa di una perdita di liquido refrigerante sulla Stazione Spaziale Internazionale

Una passeggiata spaziale programmata per due astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è stata ritardata a causa di una perdita di liquido refrigerante all'esterno della ISS. L'astronauta della NASA Loral O'Hara e l'astronauta dell'Agenzia spaziale europea Andreas Mogensen avrebbero dovuto condurre la passeggiata nello spazio, ma la fuga di notizie ha indotto la NASA a riorganizzare il programma, con la passeggiata spaziale ora prevista per la fine dell'anno.

La perdita di liquido refrigerante ha avuto origine da un radiatore di riserva sul modulo da laboratorio multiuso Nauka della ISS, che ha iniziato a perdere e ha smesso di funzionare il 6 ottobre. Gli ingegneri della NASA stanno attualmente valutando la situazione e stanno lavorando per analizzare la perdita di liquido refrigerante. Anche se il refrigerante non è tossico o pericoloso per l’equipaggio, gli esperti stanno discutendo su come evitare che piccole tracce della sostanza penetrino nei sistemi interni e causino il degrado delle apparecchiature nel tempo.

Oltre al ritardo della passeggiata spaziale, la perdita di liquido refrigerante ha influenzato anche un'altra imminente passeggiata spaziale che coinvolgerà O'Hara e l'astronauta della NASA Jasmin Moghbeli. Questa passeggiata spaziale, prevista per il 30 ottobre, è particolarmente degna di nota in quanto sarà una passeggiata spaziale tutta al femminile, solo la quarta nella storia.

L'obiettivo principale della passeggiata spaziale ritardata è raccogliere microrganismi all'esterno della ISS come parte di un esperimento. O'Hara e Mogensen condurranno Spacewalk 90 entro la fine dell'anno per completare questo compito. Prima di ciò, saranno anche coinvolti nella rimozione dei dispositivi elettronici e nella sostituzione dell'hardware dei pannelli solari all'esterno della ISS durante la passeggiata spaziale riprogrammata.

Nel complesso, sebbene la perdita di refrigerante abbia causato interruzioni del programma, l’equipaggio della ISS e gli ingegneri della NASA stanno lavorando diligentemente per affrontare la situazione e garantire la sicurezza e la funzionalità della stazione spaziale.

Fonti: NASA