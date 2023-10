Scoperto rapido movimento collettivo di atomi di ferro nel nucleo interno della Terra

Un recente studio condotto dall'Università del Texas ad Austin e da collaboratori in Cina ha rivelato un rapido “movimento collettivo” degli atomi di ferro nel nucleo interno della Terra. Questa scoperta potrebbe spiegare l'inaspettata morbidezza del nucleo osservato nei dati sismici e ha implicazioni significative per la comprensione della generazione del campo magnetico terrestre.

Il solido nucleo interno della Terra è composto da atomi di ferro strettamente legati insieme sotto pressioni estreme. Tuttavia, lo studio ha scoperto che alcuni gruppi di atomi di ferro nel nucleo interno sono in grado di muoversi rapidamente mantenendo la struttura complessiva del ferro. Questo movimento, denominato “movimento collettivo”, è paragonabile al cambio di posto degli ospiti a tavola.

I risultati di questo studio, che combina esperimenti di laboratorio e modelli teorici, suggeriscono che gli atomi nel nucleo interno sono più mobili di quanto si credesse in precedenza. Ciò potrebbe fornire una spiegazione per varie proprietà intriganti del nucleo interno che hanno sconcertato gli scienziati per anni. Potrebbe anche offrire spunti sul ruolo del nucleo interno nella generazione del campo magnetico terrestre.

L'autore principale Jung-Fu Lin, professore alla UT Jackson School of Geosciences, ha dichiarato: "Ora conosciamo il meccanismo fondamentale che ci aiuterà a comprendere i processi dinamici e l'evoluzione del nucleo interno della Terra".

I ricercatori hanno utilizzato una piccola piastra di ferro e proiettili ad alta velocità per simulare in laboratorio le condizioni estreme del nucleo interno della Terra. I dati raccolti da questi esperimenti sono stati poi utilizzati in un modello computerizzato di apprendimento automatico per studiare il comportamento degli atomi nel nucleo interno. I ricercatori hanno ampliato la scala del modello per includere circa 30,000 atomi, consentendo loro di osservare gruppi di atomi in movimento mantenendo la struttura esagonale.

Lo studio affronta anche la sorprendente morbidezza del nucleo interno osservato nelle misurazioni sismiche. I ricercatori suggeriscono che l’aumento del movimento atomico scoperto in questo studio potrebbe spiegare perché il nucleo interno appare meno rigido e più malleabile del previsto sotto tali pressioni.

Comprendere il movimento degli atomi di ferro nel nucleo interno è fondamentale perché circa la metà dell'energia che genera il campo magnetico terrestre può essere attribuita al nucleo interno. Questa nuova comprensione dell’attività su scala atomica nel nucleo interno può contribuire alla ricerca futura sulla generazione di energia e sulla distribuzione del calore nel nucleo, nonché sulla dinamica del nucleo esterno.

Lo studio, intitolato “Movimento collettivo in hcp-Fe alle condizioni del nucleo interno della Terra”, è stato pubblicato negli Atti della National Academy of Sciences il 2 ottobre 2023.

Fonte:

– Università del Texas ad Austin: [fonte]

– Atti dell’Accademia Nazionale delle Scienze: [fonte]