Numerosi pesticidi trovati nel polline di varie specie di api, lo dimostra uno studio

Una nuova ricerca condotta da scienziati del Trinity College di Dublino e della Dublin City University ha sollevato preoccupazioni sull’esposizione di diverse specie di api a molteplici pesticidi in Irlanda. Lo studio ha valutato i residui di pesticidi nel polline delle colture in 12 siti in Irlanda, nonché il polline raccolto dalle api mellifere e dai bombi negli stessi siti.

I risultati dello studio indicano che diverse specie di api possono essere esposte in modo diverso ai pesticidi, suggerendo che le valutazioni del rischio dei pesticidi per le api da miele potrebbero non riflettere accuratamente il rischio per altre specie di api. I ricercatori hanno scoperto che il polline delle colture era contaminato da fungicidi, il polline delle api era per lo più contaminato da fungicidi e il polline dei calabroni era per lo più contaminato da insetticidi neonicotinoidi. Il maggior numero di composti e la maggior parte dei rilevamenti di pesticidi sono stati trovati nel polline dei calabroni.

Questi risultati sollevano preoccupazioni circa la diffusa esposizione delle api a molteplici pesticidi. Lo studio evidenzia anche la potenziale tossicità della combinazione di insetticidi e fungicidi, poiché studi precedenti hanno dimostrato che la combinazione può essere più tossica di ciascuna categoria presa singolarmente.

Elena Zioga, la prima autrice dello studio, ha espresso preoccupazione per le differenze di esposizione tra le specie di api e per la presenza di neonicotinoidi nel polline di calabrone quando non venivano applicati ai campi campionati. Ciò suggerisce che i neonicotinoidi persistono ai margini dei campi oppure che le api raccolgono il polline contaminato da oltre i campi campionati. Lo studio ha inoltre rivelato che il rilevamento dei neonicotinoidi aumentava con la presenza di piante selvatiche nel polline dei calabroni.

I risultati di questa ricerca sono significativi perché le api svolgono un ruolo cruciale nei servizi di impollinazione e nel sostegno degli ecosistemi sani. Le differenze di esposizione tra le specie di api indicano che l’utilizzo delle api mellifere come riferimento per comprendere l’esposizione ai pesticidi potrebbe non fornire un quadro completo.

Sono necessarie ulteriori indagini per comprendere le implicazioni di questi risultati ed esplorare gli effetti dell’esposizione ai pesticidi su diverse specie di api.

Fonte: Science of The Total Environment, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2023.166214