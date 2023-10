L'urgente necessità di standardizzazione e controllo di qualità nella ricerca sulle cellule staminali

Una task force di scienziati organizzata dalla Società internazionale per la ricerca sulle cellule staminali (ISSCR) ha sottolineato la necessità di standardizzazione e controllo di qualità nella ricerca sulle cellule staminali. Nonostante i ricercatori abbiano inviato alle banche di cellule staminali solo le linee cellulari migliori e più ben caratterizzate, è stato riscontrato che oltre un terzo delle linee cellulari inviate non supera i test di qualità.

In risposta a questo problema, la task force, guidata da Jack Mosher, ha sviluppato una serie di standard di 75 pagine per guidare la ricerca scientifica utilizzando cellule staminali pluripotenti e tissutali. Il documento affronta varie questioni, tra cui la registrazione di un identificatore univoco per le linee cellulari, l’adesione alle regole sul consenso dei donatori e la prevenzione della contaminazione e delle mutazioni casuali. Include anche una lista di controllo per le pratiche di reporting che i ricercatori possono utilizzare prima di inviare i documenti.

Gli standard sono stati sviluppati in un periodo di due anni e hanno coinvolto il contributo di numerosi scienziati. Mosher e i suoi colleghi hanno pubblicato un articolo di sintesi su Stem Cell Reports, la rivista dell'ISSCR, per descrivere questo sforzo.

In un'intervista con Spectrum, Mosher sottolinea la necessità di questi standard, affermando che c'è stata una crescente preoccupazione riguardo al rigore e alla riproducibilità nel campo della ricerca sulle cellule staminali. Gli standard mirano ad aumentare la trasparenza e, in definitiva, a migliorare la qualità della ricerca scientifica.

L’implementazione di questi standard implica l’implementazione delle migliori pratiche per l’uso delle cellule staminali. Mosher sottolinea che nel documento non ci sono nuovi concetti, ma piuttosto un focus sulla consapevolezza e sulla trasparenza. Sebbene applicazione non sia un termine utilizzato, diverse riviste hanno espresso interesse nell'adozione della lista di controllo fornita nel documento sugli standard.

La comunità scientifica ha risposto positivamente agli standard, ricevendo feedback durante le presentazioni a conferenze. Mosher incoraggia ulteriori feedback per migliorare gli standard, poiché il campo della ricerca sulle cellule staminali è dinamico e in continua evoluzione.

In relazione alla ricerca sull’autismo, gli standard sono progettati per fornire raccomandazioni a chiunque utilizzi tessuti adulti o cellule staminali pluripotenti, indipendentemente dalla malattia specifica o dal tipo di cellula oggetto di studio. Mirano a garantire coerenza e affidabilità nella ricerca sulle cellule staminali in varie discipline.

In conclusione, gli standard dell'ISSCR per la ricerca sulle cellule staminali rispondono all'urgente necessità di standardizzazione e controllo di qualità nel settore. Implementando le migliori pratiche e aumentando la trasparenza, questi standard mirano a migliorare la validità e la riproducibilità della ricerca scientifica che utilizza le cellule staminali.

