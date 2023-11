La datazione al radiocarbonio getta nuova luce sull’antica città di Ghezer

By

Una nuova ricerca sull’antica città di Ghezer ha scoperto una grande quantità di informazioni sulla sua cronologia e sugli eventi storici. Lo studio, pubblicato sulla rivista ad accesso libero PLOS ONE, rivela approfondimenti dettagliati sulla tempistica degli eventi accaduti a Ghezer, facendo luce sulla sua ricca storia.

Ghezer, un'antica città nel Levante meridionale, è ben documentata nei testi egiziani, assiri e biblici, spesso associati a racconti di lotte di potere e figure influenti. Grazie ai recenti scavi, che hanno portato alla luce una sequenza stratigrafica continua, i ricercatori hanno potuto stabilire una cronologia assoluta degli eventi accaduti in città.

Utilizzando la datazione al radiocarbonio, il team guidato da Lyndelle Webster dell'Accademia austriaca delle scienze ha ottenuto 35 date da materiali organici trovati in sette strati distinti a Gezer. Queste date vanno dal XIII al IX secolo, un periodo segnato da cambiamenti significativi nella città, tra cui distruzioni, ricostruzioni e fortificazioni. Alcuni di questi eventi sono in linea con le storie dei testi antichi, mentre altri no.

Il set di dati fornito da questo studio offre un prezioso strumento per testare la correlazione tra la documentazione archeologica e i testi antichi. Ad esempio, le date suggeriscono che la correlazione tra uno specifico evento distruttivo e le azioni del faraone Merneptah è plausibile, mentre un collegamento proposto tra un altro evento e la campagna di Hazael non è supportato dalla datazione.

Questo nuovo set di dati di date assolute consente ai ricercatori di acquisire una migliore comprensione degli eventi di Gezer e di collocarli in un contesto regionale più ampio. Sottolinea il ruolo cruciale della datazione al radiocarbonio nella ricostruzione della storia del sito, nella risoluzione dei dibattiti e nel test delle correlazioni tra resti archeologici e fonti scritte.

Cos'è Ghezer?

Ghezer è un'antica città situata nel Levante meridionale. Appare in vari testi storici ed è associato a eventi e personaggi significativi.

Cosa hanno rivelato i recenti scavi a Ghezer?

I recenti scavi a Ghezer hanno portato alla luce una sequenza stratigrafica continua, consentendo una datazione dettagliata e la creazione di una cronologia assoluta degli eventi avvenuti nella città.

Come hanno fatto i ricercatori ad ottenere le date degli eventi di Ghezer?

I ricercatori hanno utilizzato la datazione al radiocarbonio su materiali organici, principalmente semi, trovati in sette strati distinti a Gezer.

Cosa consente ai ricercatori di fare il set di dati appena ottenuto?

Il set di dati fornisce una fonte indipendente di date assolute che possono essere utilizzate per testare le correlazioni tra la documentazione archeologica e i testi antichi, offrendo una migliore comprensione degli eventi di Ghezer e del loro contesto regionale.

Qual è l’importanza della datazione al radiocarbonio nello studio dei siti antichi?

La datazione al radiocarbonio svolge un ruolo cruciale nella ricostruzione della storia dei siti, nella risoluzione dei dibattiti e nel testare le correlazioni tra resti archeologici e fonti scritte.

