Nuova missione per esplorare i secoli bui dell'universo

Un piccolo radiotelescopio chiamato LuSEE-Night intraprenderà una missione sul lato nascosto della Luna nel 2025. La missione, finanziata dalla NASA e dal Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, mira a rilevare le onde radio del Medioevo cosmico, avvenuto nel corso degli anni. 13.4 miliardi di anni fa. Il telescopio farà parte del programma Commercial Lunar Payloads della NASA e sarà affiancato da un'altra missione chiamata LuSEE-Lite.

Il Medioevo si riferisce al periodo successivo al Big Bang, quando iniziarono a formarsi le prime stelle e galassie. Durante questo periodo, l'idrogeno neutro riempì l'universo e fu ionizzato dalle radiazioni. Tuttavia, si sa poco di quest'epoca e LuSEE-Night mira a far luce su di essa.

Per rilevare le deboli onde radio del Medioevo, LuSEE-Night sarà posizionato sul lato nascosto della Luna dove non c'è atmosfera e nessuna interferenza dal rumore radio terrestre. La missione testerà tecnologie come antenne e batterie per vedere se possono funzionare nelle condizioni estremamente fredde della notte lunare.

I ricercatori del Lawrence Berkeley National Laboratory stanno costruendo le antenne per LuSEE-Night, che sarà lunga 20 piedi e progettata per srotolarsi all'atterraggio. La missione farà affidamento anche su un satellite relè per comunicare con la Terra poiché LuSEE-Night non avrà una linea di vista diretta con il nostro pianeta dal lato nascosto della Luna.

La missione è vista come un precursore per radiotelescopi più grandi e ambiziosi sulla Luna. Gli scienziati hanno proposto di costruire un radiotelescopio sul lato nascosto della Luna in grado di osservare l'intero spettro radio senza interferenze dalla Terra. Un telescopio del genere presenterebbe sfide ingegneristiche ma potrebbe espandere notevolmente la nostra comprensione dell’universo.

LuSEE-Night volerà sulla luna in collaborazione con Firefly Aerospace e la durata prevista della missione è di 18 mesi.

Fonti: NASA, Laboratorio Nazionale Lawrence Berkeley