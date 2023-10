Gli scienziati si preparano a esplorare i secoli bui dell'universo con la missione lunare

Gli scienziati si stanno imbarcando in una missione innovativa per indagare sui secoli bui dell’universo, un intervallo di 400 milioni di anni nella storia cosmica che precede la nascita delle stelle. L'epoca, conosciuta come il Medioevo, è rimasta sfuggente a causa della mancanza di un segnale radio specifico che possa essere misurato dalla Terra. Tuttavia, un progetto pionieristico chiamato Lunar Surface Electromagnetics Experiment-Night (LuSEE-Night) mira a cambiare la situazione.

Prevista per una spedizione lunare nel 2025, LuSEE-Night è uno sforzo di collaborazione tra la NASA, il Dipartimento dell'Energia, il Lawrence Berkeley National Laboratory, il Brookhaven National Laboratory, l'UC Berkeley e l'Università del Minnesota. Il progetto prevede la costruzione di un'antenna che tenterà di rilevare le antiche onde radio del Medioevo.

Il lato nascosto della Luna offre un ambiente ideale per rilevare il segnale sfuggente, poiché offre un ambiente incontaminato e radio-silenzioso. Tuttavia, le dure condizioni lunari rappresentano sfide significative per il progetto. LuSEE-Night deve resistere a sbalzi di temperatura estremi, che vanno da -280 gradi Fahrenheit durante la notte lunare a 250 gradi Fahrenheit durante il giorno lunare. Inoltre, la comunicazione diretta con l’esperimento è impossibile, poiché il lato nascosto della Luna non è mai rivolto verso la Terra. Pertanto, per la trasmissione dei dati verrà utilizzato un satellite relè.

Nonostante questi ostacoli, il potenziale scientifico di LuSEE-Night è immenso. In caso di successo, il progetto potrebbe aprire la strada a ulteriori esperimenti e fornire preziose informazioni sull’evoluzione dell’universo.

Durante i secoli bui, avvenuti dopo il Big Bang e prima della formazione delle prime stelle, l'idrogeno gassoso dominava l'universo. Gli scienziati ipotizzano che questo idrogeno abbia assorbito energia dal fondo cosmico a microonde (CMB), lasciando potenzialmente dietro di sé onde radio rilevabili. LuSEE-Night ascolterà frequenze comprese tra 0.5 e 50 megahertz nella speranza di catturare questo debole segnale.

Per filtrare le variazioni del segnale causate da altri corpi celesti, il team del Berkeley Lab sta costruendo una piattaforma girevole che ruoterà periodicamente le antenne. La consegna del sottosistema di antenna finale è prevista entro gennaio 2024 per l'integrazione con gli altri componenti di LuSEE-Night.

L’esperimento sarà trasportato sulla Luna con un futuro volo CLPS (Commercial Lunar Payload Services) operato da Firefly Aerospace. Si prevede che la raccolta dei dati durerà 18 mesi, con il potenziale per sbloccare nuove scoperte sulla storia dell'universo e sul nostro posto al suo interno.

Fonte:

– L'articolo di origine