Il telescopio spaziale Hubble cattura un'immagine straordinaria della galassia lenticolare NGC 612

Il telescopio spaziale Hubble ci ha fornito un'immagine mozzafiato della galassia lenticolare NGC 612. Questa galassia è nota per le sue tonalità arancioni e blu, catturate dalle capacità visibili e infrarosse di Hubble. Le galassie lenticolari come NGC 612 hanno un rigonfiamento centrale e un disco simili alle galassie a spirale, ma mancano dei caratteristici bracci. Sono in genere più vecchi, con poca formazione stellare in corso.

NGC 612 si trova nella costellazione dello Scultore ed è facilmente visibile dall'emisfero meridionale della Terra. È una galassia attiva, il che significa che il suo centro appare più di 100 volte più luminoso delle sue stelle messe insieme. È anche classificata come galassia Seyfert, il tipo più comune di galassia attiva. Le galassie di Seyfert emettono grandi quantità di radiazioni infrarosse nonostante appaiano normali nella luce visibile. NGC 612 è specificamente un Seyfert di tipo II, con la materia vicino al suo centro che si muove tranquillamente attorno al nucleo. È interessante notare che le stelle di questa galassia sono relativamente giovani, con età che vanno dai 40 ai 100 milioni di anni.

Ciò che rende NGC 612 particolarmente unica è la sua associazione con le emissioni radio. È un esempio estremamente raro di radiogalassia non ellittica, con emissioni radio significative e una connessione alla radiosorgente PKS 0131-36. Nell’intero universo sono state scoperte solo cinque galassie lenticolari che emettono radiofrequenze. Una teoria suggerisce che le insolite emissioni radio di NGC 612 siano il risultato di un’interazione passata con una galassia a spirale compagna. Un'altra teoria si concentra sul rigonfiamento luminoso e dominante della galassia, simile a quelli osservati nelle radiogalassie ellittiche. Ulteriori indagini e imaging di questa galassia aiuteranno gli astronomi a scoprire di più sulle cause delle emissioni radio nelle galassie.

NGC 612 fu originariamente scoperta dall'astronomo britannico John Herschel nel 1837. Si trova a circa 400 milioni di anni luce dalla Terra e ha una massa circa 1.1 trilioni di volte quella del nostro Sole.

Fonte:

– Telescopio spaziale Hubble della NASA

– La National Aeronautics and Space Administration (NASA)