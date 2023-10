Galassie estinte nell'Universo primordiale

Gli astronomi sono rimasti affascinati dalla scoperta di galassie massicce e attive nell'universo primordiale utilizzando il James Webb Space Telescope (JWST). Tuttavia, il JWST ha scoperto anche un certo numero di galassie che sono straordinariamente silenziose con poca o nessuna formazione stellare attiva. Ciò ha sollevato la questione di come le galassie possano essere “uccise” o che la loro formazione stellare venga interrotta così presto.

Precedenti ricerche hanno dimostrato che le galassie nel cosmo vicino possono estinguere la loro formazione stellare, ma c’è ancora molto da imparare sui meccanismi che causano ciò. Alcuni astronomi hanno suggerito che i nuclei galattici attivi (AGN) e le supernove potrebbero essere responsabili del riscaldamento del mezzo interstellare e della prevenzione della formazione stellare. Tuttavia, un recente studio pubblicato sul server di preprint arXiv indaga se le supernovae da sole possano far sì che le galassie smettano di esistere nell’universo primordiale.

I ricercatori hanno costruito un modello per esaminare quanta energia le supernove potrebbero iniettare nelle galassie e lo hanno confrontato con le osservazioni di due galassie spente scoperte dal JWST. I risultati hanno mostrato che le supernovae sarebbero più efficaci nell’arrestare la formazione stellare nelle galassie più piccole. Tuttavia, le due galassie studiate erano sufficientemente massicce da consentire ai meccanismi di raffreddamento di superare il riscaldamento delle supernovae, indicando che è improbabile che le supernovae siano la causa principale della loro quiescenza.

Un altro possibile meccanismo suggerito dagli autori è la pressione di radiazione derivante da un’esplosione di formazione stellare. Studi precedenti hanno dimostrato che queste galassie hanno attraversato un periodo di intenso starburst prima di spegnersi. La radiazione proveniente da questa esplosione, in particolare quella proveniente dalle stelle calde e giovani, potrebbe riscaldare il gas e inibire un’ulteriore formazione stellare. Tuttavia, un altro studio ha sollevato dubbi sull’efficacia di questo meccanismo, poiché ha concluso che i tempi dell’esplosione in una delle galassie spente non erano in linea con le aspettative del modello.

Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere i processi alla base dell’estinzione delle galassie nell’universo primordiale. Studiando più esempi di galassie spente, gli scienziati possono confrontarli con vari modelli di spegnimento e ottenere informazioni sui meccanismi dominanti in gioco.

